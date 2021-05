20:07

Sin premio en Mallorca

El Real Zaragoza sufrió una nueva derrota a domicilio a manos del Mallorca en un partido sin nada en juego que se animó en la segunda mitad. El orden defensivo mantenido por el conjunto aragonés durante los noventa minutos no obtuvo premio frente a un conjunto ascendido a Primera División que encontró en los disparos lejanos la mejor forma de llevarse los tres puntos. La monotonía tradicional de un duelo de estas índoles fue el principal protagonista de la primera mitad. Los de Juan Ignacio Martínez, con muchas rotaciones, no cambiaron ni un ápice de su guion habitual apostando por no arriesgar en sus incursiones ofensivas. En su primera llegada a la portería contraria, el Toro Fernández estuvo a punto de marcar su primer gol esta temporada, pero vio como Parera le negaba la alegría con una buena intervención. Sin embargo, del córner provocado por el uruguayo nació la jugada que cambiaría el devenir del choque. Remate de cabeza al segundo palo de Francés que pegó en las manos de Dani Rodríguez y el colegiado decidió señalar la pena máxima tras consultarlo con la pantalla del VAR. Zanimacchia tomó la responsabilidad de lanzar la pena máxima y no falló para poner por delante al Real Zaragoza. El buen compromiso defensivo de las dos líneas más retrasadas permitió a los aragoneses mantener la portería de Ratón libre de peligro hasta el descanso.

La reanudación dejó a un Mallorca mucho más decidido en buscar el resultado ya que era sabedor que el Espanyol estaba pinchando y todavía tenía opciones de llevarse el título liguero. Mientras el Real Zaragoza había inquietado a través de algún contragolpe la defensa balear en la primera mitad, la segunda fue un completo monólogo local ante once jugadores aragoneses completamente dedicados a defender. La entrada de Galarreta y Febas le dio otro aire más dinámico al ataque bermellón en cuanto Dani Rodríguez se movía libremente por todo el frente del ataque. Jair y Francés seguían manteniendo a raya a cualquier jugador rival hasta que una jugada llena de infortunios acabó en gol. Nieto falla en la anticipación, le cae la pelota a Rodríguez que se saca un latigazo desde fuera del área para sorprender a Ratón. JIM decidió mover el árbol en busca de una profundidad ofensiva que nunca llegó ante un Mallorca que seguía a lo suyo. No fue hasta los minutos finales cuando Lago Junior se inventó una jugada individual culminada con un disparo a la escuadra que obraba la remontada mallorquinista y dejaba al Real Zaragoza sin el premio del empate.