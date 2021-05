En esta época de cambios, en la que los equipos están definiendo cuál será su categoría la próxima temporada, cada día en el que hay partido hay novedades. Y el domingo ascendió el Ibiza, por primera vez en su historia, a Segunda División. Esto, además de lo que significa para el club isleño, también tiene connotaciones en Aragón, pues volverá a traer a La Romareda a Fernando Soriano.

El aragonés es director deportivo de este conjunto balear recién ascendido y explica que ha vivido esta fase de ascenso «con mucha tensión». «Este formato hace que sean finales muy seguidas, ha sido brutal», confiesa el exzaragocista y asegura que ahora ya lo ve de otra manera. Porque su equipo ha sido el que ha conseguido el ascenso. Ocupa este puesto que es «nuevo» para él desde hace dos años y asegura que ha ido «aprendiendo poco a poco». Pero no ha tenido mucho tiempo.

El Ibiza se marcó un objetivo muy exigente en muy poco tiempo. Desde que se creó en el 2015 ha logrado pasar de Regional Preferente a Tercera en dos años, de allí a Segunda B en una campaña más y tras dos temporadas en la categoría de bronce, ascender a Segunda División. «El proyecto del club era ambicioso», asegura el histórico exjugador aragonés y añade que los dueños «siempre buscan el máximo rendimiento y avanzar pasos de forma rápida».

Ahora han conseguido uno más, con Soriano al frente de la dirección deportiva. Explica que, aunque ha notado la presión, ya está acostumbrado. «Si no la sabes llevar no vas a poder dedicarte a esto», asevera al respecto. «Se lleva, se tolera y se aprende a convivir con ella», ríe. Ya tienen que perfilar la temporada que viene, aunque cree que «aún es pronto». Sí que deberán realizar algunos cambios de infraestructuras en el estadio Municipal de Can Misses lo más pronto posible para cumplir con los requisitos de la nueva categoría y espera dar continuidad a gran parte de la plantilla.

De todas formas, el ahora ejecutivo aragonés es consciente de que como «esto acaba de ocurrir, no se es consciente del todo». Desde su punto de vista, el equipo se irá dando cuenta de la envergadura de lo que han logrado conforme pasen los días, sobre todo «cuando se vaya acercando más el inicio de la temporada». «Cuando vengan los rivales que tengan que venir, como el Real Zaragoza», comenta el también exentrenador del Almería. «Algunos serán clubs de una entidad grandísima y que nos visiten semanalmente será un paso muy importante para el club», confiesa.

En este sentido, asegura que ha seguido al Real Zaragoza de cerca aunque la distancia física esté de por medio. Es una buena noticia para uno y para otro que se crucen en la próxima campaña. Para el conjunto aragonés, porque significa que continúa en la categoría de plata, mientras que para el ibicenco, porque han llegado a esta por primera vez en su historia en esta cota tan alta. «Yo no tenía ninguna duda de que podían solventar la situación, por plantilla y por entrenador», asegura Soriano sobre su exequipo y añade que tampoco cuestiona que «la temporada que viene será un rival duro, muy difícil».

«Visitar el estadio de La Romareda me ha tocado ya como jugador, y en esta faceta tengo ganas de volver», explica el aragonés y espera que sea «con público, que siempre es más emocionante». «Es mi casa, mi tierra y el estar allí es muy bonito», puntualiza el director deportivo. Así lo cuenta Fernando Soriano, que se lamenta de no haber podido celebrar el ascenso como se merece por la pandemia.