La temporada zaragocista que acaba este domingo ante el Leganés ha sido atípica en muchas cosas, con un inicio duro, un claro hundimiento y una reacción de la mano de JIM, que logró que un equipo roto, compitiera mejor y se levantara para hollar la cumbre de la salvación y de la continuidad en Segunda. En ese proceso, el entrenador tuvo sobre todo en cuenta el rendimiento, sin mirar el DNI y tampoco el peso específico de la ficha de cada futbolista en el límite salarial. De hecho, cuatro jugadores claves en esa permanencia, Bermejo, Iván Azón, Francho y Francés, están en el salario mínimo de Segunda (80.000 euros), algunos alcanzándolo con objetivos, Zapater se encuentra también entre las nóminas más bajas de la plantilla, la cesión de Peybernes supone un coste reducido y Nieto se sitúa en la zona media en el coste salarial.

La salvación zaragocista es pues 'low cost', de bajo coste, porque las fichas más elevadas no han sido protagonistas en la temporada. El Toro, por ejemplo, supone en su cesión 400.000 euros que asume el Zaragoza de su ficha del Celta y los 200.000 más que debe pagar de penalización, salvo negociación, por no llegar a la mitad de partidos como titular o con 45 minutos. Vuckic, que como el uruguayo tampoco se ha estrenado de cara al gol, anda también en esa cifra de salario y no circula lejos Larrazabal, del que este año ha asumido el Athletic una parte de la ficha, algo que no ocurrirá la próxima temporada, por lo que su salida es tan imperiosa como la del esloveno.

Cristian y Narváez, las excepciones

Así, solo el meta Cristian Álvarez, que está tras su última renovación de forma merecida entre los mejores pagados de la plantilla, y Narváez, que tiene en esta temporada una ficha de unos 300.000 euros más objetivos, han respondido con su aportación a su peso específico en la masa salarial. El colombiano es el que más ha jugado (3.343 minutos y en las 41 jornadas) y ha anotado nueve goles y el portero, sobre todo en el tramo final de curso, ha sido vital con sus paradas y con aquel histórico tanto en Lugo.

Eguaras, que tras renovar el curso pasado se colocó en la zona noble salarial, es el tercer jugador que más minutos ha disputado, pero perdió sitio en el tramo decisivo. Además, su aportación ha sido irregular. Otros futbolistas importantes en esa escala salarial como James, Vigaray o Adrián han tenido una presencia con altibajos, sobre todo el nigeriano, renovado el curso pasado también.

Mejoras a la vista

Así, la salvación ha estado guiada en una parte importante por futbolistas que suponen poco dispendio en la arcas zaragocistas. Francho, el sexto jugador con más minutos y vital en la medular, tiene el mínimo salarial de la categoría de plata y Azón y Francés llegan a él por objetivos, que han cumplido. Todos tienen contrato hasta 2024 y una cláusula de ocho millones en el caso del centrocampista y 10 en los otros dos. Francés es el octavo jugador con más minutos y ha sido vital en el eje, y a Azón le costó convencer a JIM para que le diera un sitio en el once, pero lo hizo en los cuatro partidos decisivos del tramo final y antes había anotado un gol decisivo ante el Almería y forzado un penalti de oro puro en Fuenlabrada. En el caso de Francés y Francho la propuesta de mejora de contrato parece segura en las próximas semanas, si al final no acaban siendo carne de un traspaso.

Nieto ha sido un fijo en el lateral en toda la segunda vuelta y Zapater no se movió del once en las últimas 15 citas. Bermejo también fue fundamental, su ficha es el mínimo salarial con la actualización que se le hizo, sin aumentar cláusula ni duración, aunque es factible que haya en breve una negociación, mientras que por Peybernes solo se asumen 80.000 euros de su salario en el Almería tras llegar cedido en enero.