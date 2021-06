¿Cómo vivió el pase a semifinales del Europeo sub-21? Costó doblegar a Croacia hasta que apareció Puado.

--Hubo que sufrir, sí. Es que son los cuartos de un Europeo y no puede ser fácil. Tuvimos nuestras ocasiones, el equipo trabajó muy bien y el pase fue merecido. Puado ha demostrado muchas veces que tiene muchísimas capacidades físicas y técnicas y cuando salió de revulsivo los defensas croatas no pudieron pararlo. Ahora, a ver si sigue con ese tono y esa capacidad ante los portugueses.

--Contra Portugal el jueves es baja Hugo Guillamón por amarillas. ¿Se ve titular?

--No lo sé, también puede meter a Mingueza de central y poner a Óscar Gil. Yo trabajo para estar siempre listo para ser titular. Serlo sería un orgullo tremendo, buscar ese pase a la final jugando en el once... Sería un bombazo.

--Con lo redondo que le está saliendo el año, no sería extraño que esto también venga rodado, la baja de Guillamón para que pueda tener esa ocasión. Usted sabía que los que habían venido de la fase previa estaban por delante.

--Son dinámicas y roles y yo entendía al venir que había una pareja de centrales (Guillamón y Cuenca), que es muy importante en cualquier equipo y que estaba jugando. He venido a poner mi granito de arena y no le quepa duda de que si llega esa oportunidad la intentaré aprovechar al máximo.

--¿Se ha visualizado levantando el trofeo del Europeo?

--No, de verdad que no. Voy paso a paso, aún queda primero la semifinal y solo debemos centrar las energías en Portugal.

--Menuda temporada le quedaría con ese título tras su consagración en el Zaragoza

--Imagínese... Y las muchas emociones vividas. No sabría ni cómo reaccionar. Sería un año no de 10 sino de 20, supondría poner el broche de oro a una temporada que ha sido dura con el Zaragoza pero muy bonita y especial para mí y para mi familia, que también han sufrido mucho y poder brindarles cualquier éxito que logre para mí es muy importante, lo mismo que para mis muchos amigos zaragocistas.

--Vallejo y Ander Herrera son canteranos y campeones de Europa sub-21. Ahora le toca a Francés…

--Menudos dos jugadores me nombra. Ojalá yo sea el tercero. Conquistar ese trofeo sería increíble, una locura. ¡Madre mía!

--¿Cómo está viviendo estos días con la sub-21?

--Es un sueño, nunca podía imaginarme estar aquí siendo tan joven y estar con gente que ya juega en Primera y en grandes clubs. Me está viniendo muy bien para seguir creciendo y llegar a su nivel.

--¿No tiene la sensación de vértigo, de que va todo muy deprisa?

--Sí, tengo ese vértigo, pero es inevitable. Las experiencias me están viniendo rápido, de cara todas y espero que sigan así. Me están sucediendo cosas con tan poca edad que no es algo normal, pero siempre soy humilde, trabajo a diario y no me creo mejor que nadie.

--Tener los pies en el suelo es la receta, ¿no?

--Es que es la única que puede haber. He visto a muchos buenos jugadores que por no tener esa constancia y no tener los pies en el suelo no le ha servido para llegar a un nivel profesional. Es obvio que hay unas cualidades que son buenas, que las tengo, pero la base del trabajo y la del pisar tierra firme son las que te llevan a llegar más lejos.

--En todo caso, en su fútbol hay mucho de desparpajo, de valentía, de descaro.

--Tengo mucha confianza en mí mismo y también se coge cuantos más minutos juegas. Soy valiente, es cierto, me atrae el riesgo y no me gustan los partidos fáciles. A mí me gusta ese punto de dificultad, de superar las adversidades, eso es lo que te hace dar un plus.

--¿Hasta qué punto le ha ayudado en su crecimiento Juan Ignacio Martínez?

--Mucho, es un míster con experiencia y a mí me ha venido muy bien ese aprendizaje con él, me ha transmitido esa confianza, que es básica para un jugador, ya que si no la tienes pierdes muchas cosas. Con él he tenido bastantes charlas para transmitirme su sabiduría, lo que ha vivido, y eso te hace ser mejor futbolista y poder ayudar más al equipo.

--¿Cómo valora que siga en el Zaragoza la próxima temporada?

--Es una gran noticia, porque podemos hacer grandes cosas con él, aspirar al ‘playoff’ para subir y, mucho mejor aún, al ascenso directo para lograr lo que todos los zaragocistas deseamos.

--Por cierto, ¿cómo vivió desde Maribor el 0-5 ante el Leganés? Mala forma de acabar el año...

--Con dolor, me dio mucha rabia no poder estar ayudando a mis compañeros, porque hemos sufrido mucho esta temporada, llegábamos ya salvados y el Leganés tiene muy buen equipo. Les mandé un mensaje de ánimo a todos al acabar, no es la mejor forma de terminar una temporada tan difícil y la afición por supuesto que no se lo merece, porque tenemos una de las mejores de España, o la mejor. Ahora ya está, sucedió y hay que desconectar y cargar las pilas para afrontar la siguiente temporada con toda la ilusión.

--Habla en todo momento en primera persona del plural. ¿Se ve el 14 de agosto en el Zaragoza comenzando la Liga?

--Soy muy zaragocista y me encantaría seguir muchos años, pero claro que sé que pueden pasar cosas este verano. Hay que ver la posición del Zaragoza, hablar con mis agentes, pero a mí me gustaría seguir y más en un proyecto para subir a Primera. Me encantaría poder estar en ese grupo de jugadores que devuelva a la élite al equipo.

--¿Es uno de sus sueños?

--Por supuesto. Y desde hace muchos años. Pero es que aunque no esté yo, lo que quiero es ver al Zaragoza en Primera. Y, si estoy jugando, pues sería algo inolvidable, uno de los mejores momentos que puedo imaginar vivir.

--Usted nació en el 2002. Los de su generación, casi han visto solo un Zaragoza de Segunda.

--Yo entré en el club en Alevín de primer año y justo entonces bajó el equipo a Segunda. Ocho temporadas son muchas y ya va siendo hora de volver a Primera, esta afición, esta historia y esta ciudad, se lo merecen.

--Si el club le pidiera salir este verano, ¿cómo se lo tomaría? A otros canteranos como Vallejo, Soro o Guti les pasó.

--Es que son situaciones que reflejan el momento del Zaragoza, que es límite en lo económico. Lo que quiero es lo mejor para el club, si lo deciden y es también bueno para mí pues lo tendré que asumir y marcharme a otro club. No queda otra. Pero si puedo seguir en el equipo, pues mejor.

--¿Qué techo se marca?

--No lo sé, como va todo tan deprisa puedo decir hoy uno y mañana tenerlo en la mano y buscar otro. Quiero jugar en Primera y hacerlo con el Zaragoza, eso es lo que más me llenaría, además de ir con la absoluta, eso ya sería una locura.

--Hay cada vez más expectativas puestas en usted, en que puede llegar muy lejos.

--Eso lo dice la gente, pero yo no entro en eso. No trabajo solo para ser el mejor yo, sino para el equipo en el que estoy. Para mí el colectivo está por delante, lo individual es secundario. Prefiero ascender al Zaragoza que un título personal.

--Aun no ha podido jugar con público en La Romareda.

--Esa espina está ahí. La Romareda la he vivido siempre con mucho sentimiento y me muero de ganas de sentirla sobre el césped, dentro del campo. Espero que la próxima temporada ya se pueda dar y que yo pueda vivir ese bonito recuerdo.