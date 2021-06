El empresario de la restauración y de la construcción Javier Lasheras Barliés ha fallecido por coronavirus a los 68 años. Lasheras, natural de Sabiñánigo, encabezó el grupo de empresarios que compró las acciones de Agapito Iglesias en junio del 2014, como intermediarios y como paso previo a su venta al grupo mexicano de la familia Lobato Blanco, operación que finalmente no se realizó, al no contar con los avales necesarios ni con el respaldo de la LaLiga y el Consejo Superior de Deportes y acabó con la devolución de ese paquete accionarial al empresario soriano para que se lo vendiera a la Fundación Zaragoza 2032 por un euro. Lasheras, que padecía otra enfermedad, contrajo el covid en un viaje a Panamá y no ha podido superarlo.

Lasheras, si esa operación de compra se hubiera llevado a cabo, habría sido el presidente del Zaragoza, sucediendo en el cargo a Fernando Molinos, que fue el máximo mandatario en la última etapa de Agapito iglesias como duelo del club. Encabezó un grupo en el que estaban Miguel Ángel Castillo, Mariano Casasnovas, los hermanos Ignacio y Ángel Zorita, Juan Forcén, que es patrono de la Fundación y propietario del 13,46% del capital actual del Zaragoza, Luis Gamón y el inglés James Edward Brumwell.

El empresario oscense iba a ser el máximo accionista, ya que iba a tener dos de las nueve partes en las que se iba a dividir el paquete accionarial de Agapito, aunque hubiera sido antes de la compra por parte del grupo mexicano Lobato Blanco y él se habría quedado como presidente.