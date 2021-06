¿Qué balance hace de esta etapa en el Zaragoza? Sus números tras llegar en enero están claros, 15 partidos, 11 de titular y un gol.

--A nivel individual no me voy contento ni feliz, ha sido una etapa dura para mí, aunque en lo colectivo sí me voy satisfecho porque llegué a un equipo en descenso y se ha logrado ese objetivo de la permanencia.

--¿Por qué cree que su rendimiento no ha sido el esperado?

--Yo tengo un estilo de juego más rematador y directo. Y creo que la forma de jugar del Zaragoza no me ha beneficiado en absoluto. Al tener bandas que tienden a meterse para dentro les conviene más un delantero con más movilidad y de asociación que no uno tan rematador. Para mí esa ha sido la clave.

--Para usted, aunque ha pasado por muchos equipos, el Zaragoza suponía un desafío por su entidad, ¿no?

--Sin duda, tenía muchas ganas de hacerlo bien, de ayudar en ese año tan malo que estaba viviendo. Y he tratado de poner mi grano de arena, pero es evidente que las cosas no me han salido como esperaba.

--En Liga usted solo hizo un gol, el Toro y Vuckic ni se estrenaron e Iván Azón hizo tres. ¿Por qué los arietes de este equipo han marcado tan pocos tantos?

--Insisto en lo del estilo. La idea era más defensiva que ofensiva y eso a los delanteros nos perjudica, ya que no generábamos muchas ocasiones. Entiendo que esa fuera la apuesta, ojo, porque en Segunda cuanto más te cubras atrás y aproveches lo poco que generes es más fácil sacar resultados.

--¿Qué le decía JIM?

--Él sabe que un delantero vive del gol y que es importante para nosotros, pero yo también he intentado sumar en otras facetas, sobre todo en los primeros partidos, para tirar al equipo para arriba. Mi trabajo y mi esfuerzo han estado ahí y los valoro mucho

"Estoy agradecido a JIM y a Torrecilla por haberme dado la oportunidad de vestir esa camiseta, ha sido un orgullo"

--¿Se va con algún reproche a alguien por lo que ha vivido, por no tener esa respuesta esperada?

--Qué va, en absoluto. Cada uno hace su trabajo y cuando decide un entrenador lo hace mirando a que el equipo funcione. Yo estoy agradecido a JIM y a Torrecilla por haberme dado la oportunidad de vestir esa camiseta, ha sido un orgullo.

--No tenía opción de compra, pero al llegar en enero, ¿pensaba que si las cosas salían bien podía quedarse más tiempo?

--Por supuesto que estaba en los planes. Yo pensaba en hacer un gran final de temporada y poder quedarme un año más para completar el objetivo de ascender, que es lo que se merece el Zaragoza.

--Por si fuera poco no jugó en los últimos 5 partidos por ese contacto estrecho de un positivo.

--Si ya había sido un año malo, eso fue ya el colofón para completarlo. Fue una pena, porque al último partido sí llegué, pero muy justo, al llevar solo dos entrenamientos y notar aún el cansancio.

"Dio positivo mi niño pequeño y yo había dado negativo en antígenos esa semana en las pruebas del equipo, aunque había notado los síntomas de un resfriado. Nos hicieron un PCR a mi pareja y a mí y dimos"

--¿Llegó a pasar la enfermedad?

--Sí. Dio positivo mi niño pequeño, que solo tiene 5 meses, y yo había dado negativo en antígenos esa semana en las pruebas del equipo, había notado los síntomas de un resfriado, pero no di. Mi hijo empezó con fiebre y le hicieron una PCR por si acaso y yo les dije que era imposible que lo tuviera él porque a mí me hacían test todos los días, pero le dio positivo y después no la hicieron a mí y a mí pareja y también dimos.

--¿Había plantilla para más que para lograr una permanencia tan sufrida?

--Es que no es que lo diga yo, es que se ha demostrado los puntos que se han hecho con JIM en 24 partidos. Se podía haber quedado mucho más arriba, sin duda.

"Me voy con la espinita clavada de poder vivir cómo es esa afición y el campo lleno"

--¿Qué se lleva de esta etapa en el Zaragoza?

--Me voy con la espinita clavada de poder vivir cómo es esa afición y el campo lleno, porque cada vez que venía como rival se veía un ambiente que me encantaba y siempre me gustó cómo vibra ese estadio. Eso ha sido una pena, porque además el hecho de no tener afición nos ha perjudicado mucho ya que es un plus muy grande para este equipo.

--Ahora regresa al Mallorca, recién ascendido y donde le quedan tres años.

--Empezamos el 7 de julio y mi idea es quedarme en el Mallorca y jugar en Primera. Y además es que ya por tema familiar ya este año se hizo complicado ir a Zaragoza con el niño recién nacido y la mudanza con el tema del covid. Yo quiero quedarme en Mallorca y espero hacerlo.

--Y en cuanto al Zaragoza, ¿qué cree que tiene que cambiar en el proyecto para aspirar a subir?

--Este año, por ejemplo, había buena plantilla, pero la temporada anterior se acabó con esa mala sensación de no subir tras rozarlo y con pocos días de pretemporada. Eso fue un lastre que se acusó toda la temporada. Hay que hacer algunos fichajes, seguro que va a haber un gran cambio en la plantilla, pero cuentan con un gran director deportivo y un buen entrenador. El Zaragoza no puede estar en otro sitio que en Primera y solo puede ser candidato a ascender.