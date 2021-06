Alejandro Francés va tachando puntos de una lista que cualquier niño de la Ciudad Deportiva tendría. Primero fue entrar en las convocatorias del primer equipo del Real Zaragoza, después hacerse casi un indiscutible en el once y, ahora, también ir convocado con la selección española. Con la sub-21, para disputar la fase final del Europeo en Maribor, en Eslovenia.

Nada más llegar a Zaragoza, en AVE desde Madrid, todavía ataviado con la ropa de paseo del combinado nacional, el aragonés aseguró que para él esta ha sido «una experiencia súper bonita». «A pesar de no haber jugado la verdad es que con estar allí me siento muy orgulloso de haber ido con 18 años a la sub-21», confesó el jugador del Real Zaragoza, que no tuvo minutos, pero estuvo presente en la convocatoria ante Croacia, cuando ganaron 2-1, y también en la derrota contra Portugal (0-1).

En cuanto a esta última afirmó que «fue en un gol de suerte» lo que les hizo irse del Europeo, ya que el tanto que les costó la eliminación llegó en propia puerta, cuando Jorge Cuenca, central del Almería, intentaba despejar un balón. A pesar de esto, es consciente de que «el equipo que tenemos es muy bueno». También advirtió de que se enfrentaron «a un gran rival» que no les puso las cosas fáciles. Sumando esos factores, Francés ha tenido que regresar a su ciudad natal antes de lo que le habría gustado. Lo ideal para él hubiera sido sido llegar a disputar la final mañana contra Alemania (21.00 horas). Lo harán los vecinos peninsulares.

«Ha sido mi primera convocatoria y la he disfrutado al máximo, aunque es una pena que nos hayan eliminado en semifinales», recalcó el joven central. Ahora tocará «esperar al siguiente», porque el zaragozano tiene la ambición de volver a vestir la elástica de la selección. «Ojalá poder volver», sueña el canterano zaragocista y añadió que «es un sueño estar en la selección y defender a tu país a nivel mundial». O europeo, como ha sido en esta ocasión.

A pesar de no tener minutos, su seleccionador, Luis de la Fuente, le ha dado esperanzas. Francés relató que pudo «hablar con el míster» y que le dio «mucha confianza». Por lo que a él respecta, todavía le quedan unos años por delante para poder ir convocado en esta categoría. Él destacó que en esta competición han hecho «un trabajo muy bueno todo el equipo», por lo que queda satisfecho y todavía tiene margen de mejora.

Sí que jugaron, entre otros, el exzaragocista Puado, que fue el encargado de meter los dos goles ante Croacia. En la portería fue titular Álvaro Fernández, que se ha turnado la portería de la SD Huesca en Primera División con Andrés. Ellos dos y el resto de seleccionados le hicieron hueco a Francés enseguida. «Me acogieron desde el primer día muy bien», explicó el aragonés, que iba por primera vez con el combinado.

«Son gente como yo», describió a sus compañeros de selección. «Los vemos en la tele, pero la verdad es que son tíos muy majos», aseguró y añadió que ha podido «hacer grandes amigos allí». Ahora, por fin, le ha llegado la hora de descansar. El Real Zaragoza ya ha terminado la temporada y él, por su parte, también ha puesto fin a sus compromisos internacionales. A pesar de que le hubiese gustado estar un par de días más en marcha, llega un descanso bien merecido para el canterano.