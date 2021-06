Llegó cedido sobre el final del mercado de verano del Eibar para tener minutos y ha jugado 23 partidos oficiales, 17 de ellos de titular y con dos goles. ¿Con qué sabor se va de su año en el Real Zaragoza?

--Me voy contento. Habrán podido salir mejor o peor las cosas, pero la conciencia la tengo tranquila. Uno siempre pelea por tener más minutos, pero a veces las temporadas salen así, no tan redondas. Yo he trabajado siempre para estar lo mejor posible y, cuando compites con continuidad, te sientes más importante y coges más confianza. De todas formas, siempre todo queda a expensas del resultado global y hemos podido sacar ese objetivo de la permanencia en una temporada que nadie pensaba que iba a ser tan dura y complicada.

--Cuando llegó se recordaba el Álvaro Tejero del Albacete, a ese nivel no ha llegado .

--No, probablemente no. En el fútbol cada año es un mundo y aquella temporada salió redonda en todos los sentidos y esta no lo ha sido tanto. Soy consciente de que no he llegado a mi mejor nivel, a ese que tuve aquel año en Albacete, pero lo di todo y con eso me quedo.

--Su aterrizaje es con Vigaray lesionado y empezó jugando pero a mitad de temporada casi despareció y pasó también el covid. ¿Llegó a pensar en salir en ese mercado de enero?

--No lo pensé nunca, de verdad. Con Baraja empecé jugando, después con Iván no conté con minutos y ya con JIM llegó el parón de Navidad y enseguida pasé el covid. Se juntó una mala racha y tampoco me dio tiempo a pensar en si salir o no. Estaba centrado en lo que debía hacer, tuve ese bache malo, pero por seguir trabajando y y peleando entre tantas dificultades me levanté y al final de Liga conté con más minutos y creo que estuve más cerca de desplegar el juego que me caracteriza.

--¿Tampoco el club se lo pidió?

--No, para nada lo hizo.

--Su retorno fue ante el Fuenlabrada, volvió al once y marcó aquel gol de penalti que puede ser uno de los momentos claves o más decisivos de la temporada.

--Me di cuenta de la importancia de la victoria por el momento, por la dinámica que veníamos, también porque el míster había hecho unos cuantos cambios y eso siempre crea en el entorno una sensación de polémica si no ganas. Nos vino muy bien a todos ese triunfo y en el penalti me vi con mucha confianza, estaba suelto y salió bien. Ese partido fue un punto de inflexión, frenó la mala racha y luego vino el triunfo ante el Almería, esas dos victorias nos dieron mucho.

--¿Es el momento que más va a recordar de su paso por el Zaragoza?

--Es cierto que es muy bonito y siempre quedará ahí, en mi mente, pero yo soy de quedarme con todos los momentos que estoy en el campo. Por la trascendencia que tuvo ese gol desde luego que lo voy a recordar con satisfacción.

"El de Fuenlabrada era mi primer penalti en el fútbol profesional, ese momento siempre va a quedar ahí, en mi mente"

--También marcó con mucho temple de penalti ante el Castellón. ¿Se puede hablar de Tejero como experto lanzador de penaltis?

--No puedo decir que esté acostumbrado a lanzarlos, mentiría. Cuando era más crío, sí tiraba algunos en torneos y en partidos, pero nada que ver con esto. Es que el de Fuenlabrada era mi primer penalti en el fútbol profesional, pero me sentía con esa confianza, en los entrenamientos solíamos practicar y salió todo bien. Y después repetí contra el Castellón. Lo importante es que ayudaron al equipo. Con eso me quedo.

--¿Había equipo para más que para una permanencia sufrida?

--A mí cuando me llama el Zaragoza lo tengo muy claro, es un club que en Segunda solo puede pelear por lo máximo, por el ascenso, pero no siempre salen las cosas como se quiere. Por supuesto que lo sucedido no entraba en nuestros planes, pero toca adaptarse, no queda otra. Además, cuando entras en dinámicas negativas la fortuna tampoco te acompaña y te ves abajo, no ganas y mentalmente se hace duro. Yo siempre confié en el grupo que había y si nos hemos salvado es por la unión que ha habido y por la ayuda de un staff técnico que nos dio mucha confianza y positividad.

"La llegada de JIM nos alivió y nos liberó, trajo mucha confianza, para mí se ha ganado a pulso continuar, es muy merecido"

--¿Qué porcentaje de esa salvación tuvo la llegada de JIM y que le parece su continuidad?

--Su llegada nos alivió, nos dio esa confianza desde el primer día y nos liberó. Veníamos de partidos que no salía nada, de mucha tensión y frustración y él supo cambiar esa tónica, mentalmente todos dimos un paso al frente. Que continúe el año que viene es algo muy merecido, porque se lo ha ganado. Llegó en una situación muy complicada y entre todos remamos para esa salvación, pero es indudable que su papel fue muy importante.

--¿Qué tiene que cambiar el Zaragoza para hacer un proyecto de ascenso?

--Esa respuesta no me corresponde a mí, lo que sí sé es que cada jugador que se pone esa camiseta tiene que dar el máximo y dejarse la piel. Eso tiene que ser lo principal.

--¿Qué supone este año en la carrera de Tejero?

--Una experiencia más, porque de todas las que vives, salgan mejor o peor, sacas algo bueno. Así lo entiendo. Dejo grandes amigos y la sensación de haber asumido un reto importante porque por vestir esta camiseta mucha gente daría muchísimo. Yo he tenido la oportunidad y estaré agradecido siempre.

--Ahora se queda en el Eibar, recién descendido y usted va a seguir en Segunda.

--Y lo hago con la única idea de devolverle a Primera. Desgraciadamente, bajó tras muchos años en la élite y voy a volver con la intención de trabajar y pelear al máximo y ojalá consigamos el objetivo en solo un año.

--Los ascensos del año que viene los tiene claros, ¿no?

--Sin duda. Ahora mismo pujo por los dos, por el Eibar y por el Zaragoza. A ver si se cumple.