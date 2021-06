El grupo inversor que está detrás de Spain Football Capital aún no ha dado luz verde definitiva a su desembarco en el Real Zaragoza. Es verdad que hay una voluntad clara de llevar a cabo la operación, que están establecidos todos los parámetros de la negociación y que, una vez que llegue el 'OK' final, el desenlace será rápido, con el contrato de compraventa primero y la firma notarial después (ya que el primer paso no se puede saltar), pero de momento ni el abogado y agente barcelonés Kiko Domínguez ni los hermanos Álvarez del Campo, Carlos y Alejandro, que forman parte de la mencionada sociedad y representan en España a ese grupo inversor, tienen la autorización definitiva para que se pueda dar la firma. Así, el horizonte mínimo de julio como fecha para que se resuelva el cambio de propiedad cada vez va tomando más fuerza.

Por eso, la reunión que estaba previsto realizar esta semana no se llevó a cabo, ya que no tenía sentido hacerla, y ahora se mira a la siguiente, a la espera de que el grupo inversor se pronuncie de forma definitiva. En el Zaragoza hay optimismo en que la negociación se cierre con la firma la próxima semana, pero ahora mismo eso no se puede asegurar con total certeza y no se descartan más demoras. Desde Spain Football Capital se ha recabado esta semana más documentación, sobre todo de últimos balances y de la modificación del convenio, y se le ha trasladado al grupo inversor y los abogados de ambas partes están en permanente contacto.

Se sabe a ciencia cierta que ese grupo inversor tiene capital de diferentes países y que no se trata de un fondo, que a diferencia de los primeros no tienen entidad jurídica. La procedencia de ese capital sería europea y sobre todo americana, pero no solo de México en este caso. Spain Football Capital fue constituida el pasado 3 de marzo, tiene un administrador único y está integrada por los hermanos Álvarez y por Domínguez. El motivo de su constitución fue porque la compraventa es más fácil con una sociedad española, si bien el Zaragoza cambió en la última Junta General sus estatutos para abrirse a sociedades con capital extranjero.

Kiko Domínguez, abogado en el despacho DTR de Barcelona y miembro de la agencia de representación Feel Winner junto a Juanjo Teixidó y Francesc Valdivieso, ha asesorado en temas legales al Barcelona o a Gerard Piqué en la compra del Andorra y en este caso lleva la negociación en representación de ese grupo inversor, pero es un asesor legal que probablemente se quede en esa función en el Zaragoza, o como miembro del consejo en ese cargo, cuando se produzca el desembarco. Además, toda la operación necesita la aprobación del Consejo Superior de Deportes y LaLiga, algo que no se ha producido puesto que la negociación no se ha sellado.

Desde el grupo inversor, que antes de negociar con el Zaragoza miró hacia su entrada en el Málaga y sobre todo en el Mallorca, se recalcan las ganas y la voluntad de entrar en la SAD como una inversión beneficiosa a largo plazo, pero nunca a corto, donde la delicadísima situación del club exige una potente inyección económica que no se detalla. Desde la parte vendedora sí se asegura que esta rondaría los 50-55 millones, 30 de ellos para subir el límite salarial en los próximos tres años y el resto para las obligaciones de pago más inmediatas.

El Zaragoza, a 30 de junio, tiene pagos con vencimiento por valor de 4,32 millones, sin contar el recién modificado convenio de acreedores, cuya anualidad pasa a ser de 2,47 a pagar a primeros de julio o los pagos con Hacienda, el primero, el que tiene fecha de vencimiento el próximo lunes y es de 480.000 euros. La situación es delicada y después hay que solventar la salida de los actuales propietarios, los patronos de la Fundación, que tienen el 91% del capital y que poseen ahora mismo avalados o en préstamos 15,9 millones, con vencimiento final en 2031.

De ellos, 14,2 corresponden a préstamos participativos de la Fundación al Real Zaragoza, uno de 2,63 millones en 2014, otro de 4 un año después y otro de hasta 7,6 en el 2017. Las aportaciones de los cuatro patronos (La Zaragozana también lo es pero no entra en el reparto accionarial) han acabado siendo a través de préstamos que se pueden o no capitalizar o con avales bancarios. El grupo inversor tendrá que abonar la parte del capital que controlan la familia Alierta (50,56%), Carlos Iribarren, Juan Forcén y la familia Yarza, un 13,46%, cada uno, lo que implica más de 6 millones de los 6,361 actuales. Mientras, existe un préstamo participativo personal de César Alierta, de 3,5 millones, que también debe recuperar porque es convertible en capital social en cualquier momento. De hecho, ya convirtió una parte (1,8 millones) en 2019 para pasar a ser mayoritario.

La otra vía

La familia Yarza, y en concreto Fernando de Yarza López-Madrazo, es la que ha traído este grupo inversor. De hecho, es bastante factible que este consejero del club permanezca en su puesto durante el periodo de transición, en los próximos meses, tras la llegada de la nueva propiedad. Mientras que desde la representación de César Alierta, con sus sobrinos Fernando Sainz de Varanda y Juan Uguet, se ha optado por negociar también con otra vía y otra oferta de compra, que ahora está más aparcada, aunque no se descarta de forma definitiva y aún podría retomarse. De esa segunda vía, por cierto, sí tiene conocimiento LaLiga.

Eso sí, desde el grupo inversor representado por Domínguez en España se tiene claro que no hay ninguna vía tan sólida ahora mismo como la suya y se duda de que exista otra oferta real por el Zaragoza, que en los últimos meses también ha estado en el punto de mira de diferentes fondos americanos que al final no apostaron por su llegada a la SAD.