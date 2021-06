El Real Zaragoza no ha recibido, hasta el momento, ninguna oferta formal por Juanjo Narváez, aunque las espera y ya ha tenido preguntas y tanteos sobre el futbolista, con contrato hasta 2023 y que este verano apunta a salir con un traspaso de por medio. De hecho, en la planificación del club se cuenta mucho más con la idea de reformar un ataque en el que no estará Narváez que con la posibilidad de que el colombiano siga. El ariete, autor de nueve dianas y máximo goleador del equipo, desea jugar en Primera y esto también lo conoce la entidad zaragocista.

El Elche es, de largo, el equipo más interesado en el futbolista. Ya hizo una oferta de dos millones en enero y tiene previsto volver a la carga en este verano. No lo ha hecho aún, aunque sí ha dialogado ya con la nueva agencia de representación del futbolista, y en el Zaragoza se espera que llegue una propuesta del club ilicitano. Aunque la cláusula del futbolista es de ocho millones, y de hasta 20 en Primera, si la cifra que se presente para su fichaje ronda los 3,5 millones, o algo menos, la salida es factible, teniendo en cuenta que el 20% de sus derechos económicos pertenecen al Betis.

También se sabe desde hace tiempo que el Espanyol y Vicente Moreno, su entrenador, en particular, tienen en el punto de mira al ariete colombiano y que el ascenso iba a propiciar que ese interés pudiera tener una base sólida. Sin embargo, Narváez, aunque gusta mucho en Cornellá, no es ahora mismo la prioridad para reforzar el ataque 'perico', pero, eso sí, está bien colocado el cafetero en esa lista de opciones del Espanyol. El Eibar, si no hubiera bajado, lo tenía en su lista de posibilidades, pero esa opción se ha caído, y hay algún otro equipo más de Primera interesado, aunque no constan ofertas ni más tanteos por el colombiano.