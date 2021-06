El gran rendimiento de los canteranos Francho Serrano y Alejandro Francés y el buen papel de Sergio Bermejo, en su primera temporada tras llegar del Celta B con la carta de libertad, hicieron que el club ya les planteara a lo largo de la temporada una mejora contractual que se llevaría a cabo tras acabar el curso, pero tres semanas después de finalizar la Liga ninguno de los tres futbolistas ha sido llamado por el director deportivo de la entidad, Miguel Torrecilla, para comenzar a dibujar los detalles de esa mejora, que no dudan, como se comentó en su día en este diario, que llegará, pero que todavía no ha dado los primeros pasos. Los tres futbolistas tienen ahora mismo el mínimo salarial, que en Segunda es de algo menos de 80.000 euros, cuando su importancia en el equipo ha sido infinitamente mayor y sobre todo Francés y Francho tienen equipos interesados en hacerse con sus servicios, conociendo además la necesidad zaragocista de realizar traspasos, sobre todo si no llegase el desembarco de una nueva propiedad.

Con Francho y Bermejo se hizo a lo largo de la temporada una adecuación de sus cifras para que llegaran al mínimo salarial de la categoría sin necesidad de objetivos y que las variables quedaran al margen de ese sueldo fijo mínimo, pero en ninguno de los dos casos se les aumentó la cláusula, que es de ocho millones para los dos jugadores en la categoría de plata, ni la duración del contrato, hasta 2024. Se les emplazó a una negociación prometida en verano, que sí incluiría una mejora contractual en los emolumentos, además de un aumento de cláusula y posiblemente de la duración del contrato. Sin embargo, la tardanza en la llegada de la nueva propiedad y la ralentización que vive el club a nivel deportivo han pospuesto esas reuniones.

En el caso de Alejandro Francés, ya tenía ese mínimo salarial de la categoría especificado en su contrato, también de duración hasta 2024, con una cláusula de 10 millones, y este curso no se llevó a cabo ninguna actualización salarial, aunque sí se habló de revisar sus cantidades percibidas al acabar la temporada, con el jugador como indiscutible en el eje y convocado por la selección sub-21 para la fase final del Europeo que se disputó en Eslovaquia y en la que España cayó en semifinales ante Portugal.

Los tres están entres los 11 jugadores que más minutos han disputado en la pasada Liga. A Bermejo, de 23 años y quinto en ese ranking, solo le superaron Juanjo Narváez, Cristian Álvarez, Eguaras y Chavarría, pero disputó 37 partidos, con 26 presencias en el once liguero y un total de 2.437 minutos. Su curso, con altibajos en su aportación, ha sido de buen nivel y JIM espera que su madurez como futbolista le suponga aportar muchas más cosas en ataque, jugando tanto en la banda derecha como de enlace con el punta.

Francho, de 19 años, inédito en el arranque tras dar el salto al primer equipo en el pasado verano, comenzó a ganarse un sitio en los últimos partidos con Baraja y se hizo fijo con Iván Martínez y luego con JIM. El centrocampista de la cantera disputó 2.394 minutos ligueros, el séptimo que más de la plantilla, con 32 partidos y 26 titularidades. Tiene mercado y muchos clubs pendientes de él, desde el Real Madrid pasando por el Sevilla o el Valencia, además de por ejemplo el Granada, pero de momento no hay ofertas en firme por el jugador.

Tampoco las hay, de momento, por Francés, con solo 18 años, en la agenda de club poderosos, empezando por la Juventus, pero también de equipos españoles. Tras debutar en el curso 19-10, de la mano de Víctor Fernández, en la temporada pasada las lesiones de varios centrales le dieron un sitio en el eje de la zaga que ya no soltó y que se hizo indiscutible con JIM, con un nivel en constante aumento. Disputó 2.271 minutos en Liga, el noveno de la plantilla, con 24 partidos como titular y un total de 28 jornadas con presencia.

La situación de Iván Azón

Situación diferente es la de Iván Azón, que se ganó su contrato del primer equipo tras jugar cinco partidos y que fue aumentando su presencia en el tramo final del campeonato. Con el delantero de la cantera, también con el mínimo salarial y contrato hasta 2024 (10 millones de cláusula), no está sobre la mesa una posible mejora en este verano.