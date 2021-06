Llegó a coste cero tras no renovar con el Olot y Pep Chavarría fue una de las mejores noticias en el mal panorama del Zaragoza en el arranque del pasado curso. El jugador zaragocista, que acabó la temporada a peor nivel y que ya no fue fijo para JIM en el tramo final, está en el escaparate en el difícil mercado de los laterales izquierdos y varios conjuntos de Primera de perfil medio o que luchan por la permanencia lo tienen en su agenda. El Levante, el Granada y el Osasuna, tres de esos cuatro equipos, otro es el Cádiz, pero sus miras no están ni mucho menos en el zaragocista, lo tienen en sus alternativas. Eso sí, en ningún caso como primera ni segunda opción, aunque sí está apuntado el nombre del catalán. Por eso, el Zaragoza asume que este verano puede llegar una oferta por el jugador de Figueras, que como es obvio no esconde su deseo de jugar en la élite.

Chavarría, de 23 años y con contrato hasta 2024, ha confirmado en esta temporada las expectativas que había en su progresión. Fue indiscutible buena parte del curso y acabó como el cuarto jugador con más minutos, 2.728 minutos en 36 jornadas, dejando claro que es un lateral con más capacidad en ataque y que sufre más en tareas defensivas. De hecho, JIM lo utilizó en varias ocasiones como interior. Ese nivel, le coloca en el escaparate entre los equipos de Primera que miran hacia la categoría de plata para reforzarse.

El Levante, por ejemplo, lo tiene en su lista, que, tal y como asegura 'Superdeporte', encabeza Eric Franquesa, cedido por el Villarreal en el Girona en este curso y la prioridad granota. Fran García, a préstamo por el Real Madrid en el Rayo, el propio Chavarría y el exzaragocista Álex Muñoz (Tenerife), central reconvertido ya a lateral, están en la agenda del club valenciano, donde se valora la juventud y la proyección de Chavarría.

El deseo del Osasuna es volver a tener cedido a Manu Sánchez, lateral de la cantera del Atlético, pero la operación se ha complicado y el club navarro tiene en la recámara a Cote, que acaba de descender con el Eibar y que se ha negado a renovar. Después, hay una lista en las oficinas del club rojillo en la que Chavarría está incluido. Más difusa es la opción del Granada. El de Figueras era un jugador del agrado de Fran Sánchez, exdirector deportivo y que se ha marchado al Valladolid y ahora mismo la llegada de Pep Boada a esa parcela y la de Robert Moreno al banquillo han redefinido la estrategia en los despachos para los fichajes, por lo que puede haber cambios en los objetivos. En todo caso, tampoco Chavarría era una opción preferente antes, como sí lo es Lucas Olaza (Valladolid).

Nieto y Lasure

La salida de Chavarría con destino a un equipo de la élite obligaría al Zaragoza a buscar un lateral izquierdo, puesto que solo contaría con Nieto ahora mismo para ese puesto. El canterano, por cierto, fue de menos a más en la temporada pasada y acabó siendo el indiscutible en ese puesto por delante del propio Chavarría, que en su rendimiento hizo el camino inverso. Lasure regresa de su cesión al Leganés pero sigue en el proceso de recuperación de su tumor testicular que le fue diagnosticado en marzo y no tiene fecha de retorno a los entrenamientos. En todo caso, 'Lasu', con contrato hasta 2022, posee plaza fija en la plantilla de la próxima temporada y así se le ha transmitido al canterano en el difícil momento que la enfermedad le está haciendo pasar.