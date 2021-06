Pichu Atienza es, de los jugadores a los que se les ha comunicado que deben salir, el que más activamente lo está buscando, aunque de momento no tiene ofertas en firme para marcharse y no cumplir el año de contrato que le resta. El central cordobés busca, como prioridad, un acomodo en Segunda y su nombre ha estado encima de la mesa del Málaga, el Oviedo o el recién ascendido Burgos, si bien aún no tiene propuestas concretas. Si no puede encontrar hueco en la categoría de plata, el futbolista mirará al extranjero, pero ahora mismo su intención, mientras no tenga una propuesta que le seduzca, es empezar los entrenamientos con el primer equipo el 7 de julio y, si se queda, luchar por un puesto en el eje de la zaga tras un curso en el que le han perseguido las lesiones.

Al acabar la temporada el pasado 30 de mayo, el director deportivo, Miguel Torrecilla, comunicó a Vuckic, Larrazabal, Atienza o Javi Ros que debían buscarse equipo, mientras que James sabe que se escuchan ofertas por él o Ratón también ha abierto la puerta para su salida. Por Larra hay interés de algún equipo de Primera RFEF y el Amorebieta, con el que se le ha relacionado, no ha hecho todavía ningún movimiento para su fichaje. A Vuckic se espera encontrarle sitio en Países Bajos o Bélgica, aunque también se mira a Turquía, Grecia o Chipre, mientras que Javi Ros, segundo capitán del equipo, desea seguir y cumplir su contrato hasta 2023.

Atienza, por su parte, sí se ha puesto manos a la obra para buscar un destino en Segunda, aunque de momento sin una oferta concreta. El Burgos y el Oviedo mantienen su nombre encima de la mesa en los ofrecimientos interesantes, en tanto que el Málaga ha descartado su fichaje. El Pichu, que llegó al Real Zaragoza en el verano de 2019 en un traspaso por 450.000 euros de los que ahora hay que abonar el último plazo al Numancia de 150.000, firmó una buena primera temporada en la 19-20, hasta el parón por la pandemia del coronavirus, aunque ya sufrió en ese curso un esguince de rodilla que le tuvo un mes y medio de baja. Su nivel, como el del resto del equipo, bajó al reanudarse la competición y el Zaragoza no logró el ascenso, ni por la vía del playoff.

Esta última temporada la empezó de titular, pero una lesión en el aductor ante el Girona le dejó casi dos meses fuera y tras el parón navideño y con JIM ocupó plaza en el banquillo hasta que llegó otra lesión en el gemelo en marzo, por lo que solo jugó en el curso pasado en 11 partidos de Liga y dos de Copa. Torrecilla espera fichar en propiedad a Peybernes, aunque el Almería pide 400.000 euros de traspaso y eso dificulta la operación, cuenta con Jair y confía, si hay un desembarco de capital, en no tener que vender a Francés. A ellos se suma el retorno de Clemente de su cesión del Logroñés, ya que se cuenta con el canterano, que acaba contrato en 2022 y al que se le ha anunciado una renovación que todavía no se ha empezado a negociar. Así, la salida de Atienza es obligada, también para liberar masa salarial.

Amistoso en Teruel

Mientras, el club aragonés confirmó este lunes que se enfrentará al Club Deportivo Teruel el sábado día 17 de julio en un encuentro amistoso de pretemporada que tendrá como escenario el Campo Pinilla de la capital turolense, con horario todavía por confirmar definitivamente.

El conjunto blanquillo volverá a enfrentarse de esta forma en un duelo de preparación veraniega al Teruel, que la próxima temporada competirá en la nueva Segunda División RFEF. El cuadro zaragocista ya tiene confirmados cuatro partidos amistosos de pretemporada: el citado en Teruel y los tres ya anunciados que disputará durante su concentración en San Pedro del Pinatar, del 22 al 30 de julio, ante el Elche, el Valencia y el Atromitos de Atenas. El equipo está citado el 6 de julio para las pruebas médicas y comienza a entrenarse un día después.