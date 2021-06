Inauguró oficialmente Ander Herrera su pista en el Parque Bruil de la mano de la Fundación Johan Cruyff y la Fundación La Caixa y el canterano habló sobre el proceso de venta del Real Zaragoza y su posible entrada en el club aragonés. Con ilusión, prudencia y zaragocismo, pero sin noticias concretas sobre sus planes inmediatos.

“Repito lo mismo de siempre, me gustaría formar parte de mi club desde ya, pero las cosas no son fáciles. Ander Herrera siempre va a estar para echar una mano al club. Ya lo he intentado, por unas cosas u otras no se pudo dar. No voy a entrar en este grupo, el otro o el otro, soy Ander Herrera, un zaragocista, y quiero que mi nombre esté ligado al Real Zaragoza y no a un grupo, al otro o al de fulanito”, dijo el actual futbolista del PSG.

Cuando fue cuestionado sobre si su entrada en el Real Zaragoza se podría producir en un corto plazo de tiempo, casi de forma inminente aprovechando el actual proceso de venta de la entidad, Ander aseguró que “no me descarto nunca para entrar en el Real Zaragoza, no lo he ocultado nunca y no es una novedad”, pero insistió en que le gustaría “dedicarme a mi club y formar parte de él”. Ahora bien, “no depende de mí y depende de muchos factores”, recalcó. Y puntualizó: “Sabemos que la situación del club es muy complicada pero Ander Herrera va a estar siempre para echar una mano”.

En cuanto al momento concreto para ayudar al club, aunque no se descartó para el corto plazo, el canterano dijo que “una vez acabe mi carrera, que espero que todavía le quede mucho, mi ilusión sería dedicarme a mi club, primero como jugador, que es lo que más ilusión me hace, y luego poner a su servicio lo que he aprendido en mi carrera”.

Y en cuanto al proceso de venta como tal, Ander Herrera abogó por “la prudencia”, ya que recordó que “tenemos una experiencia de hace unos años que nos ilusionamos todos mucho y hay que ser prudentes”. “Solo hay que esperar que la gente que entre al club sea honesta. Zaragocistas es difícil pedir hoy en día en el mundo del fútbol, pero sí honesta, que haga las cosas bien y con ganas de devolver al Real Zaragoza al lugar al que todos queremos que vuelva, que es a la élite del fútbol español y europeo, porque pertenecemos a ella”, añadió.

Por último, en cuanto a si la demora en el traspaso de propiedad puede afectar a la planificación deportiva, Ander dijo que “a todos nos gustaría que ya estuviera, pero no es un proceso de venta fácil y sabemos la deuda que tiene el club”.