Jesús Vallejo acaba el miércoles su cesión al Granada, donde ha estado el último año y medio, y antes, el martes, estará muy pendiente de la posibilidad de ir a los Juegos, en la lista de 18 que tiene que dar Luis de la Fuente. Para llegar a tope a ese evento se entrena estos días en la Ciudad Deportiva del Zaragoza con la mirada en Tokio y en su regreso después al Madrid, donde tiene contrato hasta 2025.

--Ha acabado su cesión en el Granada jugando 37 partidos y 26 de titular en esta temporada. Buenos números…

--Estoy satisfecho de la campaña que he hecho, sobre todo a nivel colectivo, por jugar en las tres competiciones, Liga, Copa y Europa, lo que ha sido una pasada y he tenido minutos en todas. Aparte de las temporadas que estuve en el Zaragoza, esta ha sido la que más he jugado, también por la cantidad de partidos que ha habido, hasta 58, hubo muchos minutos que repartir.

--Además, las lesiones le han respetado más, sobre todo en la zona de los isquiotibiales, su talón de Aquiles.

--Es que no me he perdido casi ningún entrenamiento, salvo algunos al final y los que no pude estar por el covid. Esa ha sido la clave. Estar disponible es el principio de todo, el trabajo que he hecho en la zona de los isquios es importante, pero aún más ser inteligente sobre todo a la hora de entrenar, saber medirme y ser consciente de usar cada sesión para lo que toca. Con la experiencia de los años he bajado revoluciones, me he conocido mejor a mí mismo y eso ayuda mucho.

--Ahora regresa al Real Madrid. ¿Con la idea de quedarse?

--Yo siempre estoy preparado para jugar allí, este año y medio me ha venido muy bien en el Granada y la idea es no hacer más cesiones.

--Pero ya se quedó una vez tras su cesión al Eintracht y jugó poco. Ahora la idea será otra y más tras la salida de Sergio Ramos, que deja un hueco importante, ¿no?

--Tengo cuatro años más allí y mi idea es asentarme en el equipo y para eso fiché en su día. Los Juegos creo que me podrían terminar de abrir las puertas para quedarme en la primera plantilla. No sé si la salida de Sergio Ramos me abre o no esa vía, aunque hay una plaza más, es evidente, lo que sí tengo claro es que en el Madrid no solo compites con los jugadores que están sino también con futuribles que puedan llegar.

"Me noto muy preparado y en mi cabeza está solo triunfar en el Real Madrid, porque esta experiencia en Granada solo ha podido ayudar"

--¿Cómo ha vivido la salida de Zidane del equipo y la llegada de Ancelotti? ¿Ha hablado ya con el nuevo entrenador?

--Bueno, al no estar allí en el día a día no lo vives igual, pero cuando se fue por primera vez (en el 2018) sí fue una sorpresa porque se había ganado la Champions. Con Carlo Ancelotti no he hablado todavía, entiendo que al tener posibilidades de ir a los Juegos es posible que no haga la pretemporada. Si no voy a Tokio, el 5 estaría allí para empezar con el Real Madrid porque tengo contrato. En mi mente sigue estando triunfar allí, las cuatro cesiones que he vivido me las he tomado como una manera de ganar experiencia, porque es muy distinto jugar en Frankfurt, que hacerlo en Granada o en el Wolverhampton. Todo me ha enriquecido y una prueba es la renovación que firmé hace un par de años, con esa idea de no tener pisa, de que me quedaba mucho tiempo para asentarme y ahora es el momento de volver. Me noto muy preparado y en mi cabeza está solo eso, porque esta experiencia en Granada solo ha podido ayudar, jugar muchos partidos, cada tres días, por el trabajo con Diego Martínez… Todo eso me hace considerarme mejor jugador y, en consecuencia, más preparado para jugar en el Real Madrid.

--Ya ha mencionado dos veces la palabra Juegos y Luis de la Fuente da la lista el martes para Tokio, usted por edad, al nacer en 1997, es seleccionable y tiene muchas opciones, ya que solo ser permiten tres jugadores por encima del límite de edad.

-- Ojalá mi nombre esté ahí, tengo mucha ilusión y, por la edad si no estoy en esta convocatoria ya va a ser muy difícil en las siguientes. Es mi ocasión de oro y para mí, como deportista, estar allí ocupa el primer lugar en mis metas. Como futbolista, hablas de una Champions o de un Mundial como lo más grande, pero si pienso como deportista los Juegos para mí son lo primero. Es la mayor ilusión que tengo.

--Hablando de ilusiones. ¿cómo ha vivido el año en el Zaragoza?

--He hablado mucho con amigos como Zapater, Carlos Nieto, Andrés Ubieto, Pedro Suñén y he sufrido mucho. Al final, fue algo más tranquilo cuando ya podía prever que no se iban a pasar apuros, pero siendo consciente de que ese no era el objetivo. La idea no era estar con esa calma en los últimos encuentros, sino con la adrenalina de luchar por el ascenso. Por eso la temporada ha sido decepcionante, desilusionante, pero ahora ya estoy con ganas de empezar de cero la próxima, sabiendo que es difícil por la competencia económica de los equipos más fuertes, aunque con la ilusión intacta y habiendo aprendido de los errores de la temporada para empezar lo más fuerte posible. Hacer una primera vuelta buena es fundamental, eso te da opciones de todo.

"Como futbolista, hablas de una Champions o de un Mundial como lo más grande, pero si pienso como deportista los Juegos para mí son lo primero. Es la mayor ilusión que tengo"

--Llegó a temerse lo peor con el equipo en descenso en la primera vuelta.

--De verdad que no. Primero, porque soy optimista por naturaleza. Y después porque por potencial de plantilla estaba seguro de que no se iba a caer más e iba a remontar, algo que sucedió, aunque estábamos ya muy lejos de la verdadera meta del ascenso.

--¿Qué le parece la continuidad de Juan Ignacio Martínez?

--Por los números, es indiscutible. Me gustó mucho su mensaje desde el primer día, pidiendo que la gente no pensara en el descenso a Segunda B, supo motivar bien a los futbolistas. Este año, partiendo de cero, lo veo como una buena apuesta para estar peleando ahí, por subir.

--¿Qué le ha parecido la irrupción de los canteranos, de Francho, Francés y Azón?

--No los conozco personalmente, pero me han encantado. Incluso con alguno he tenido contacto por redes sociales, porque les he felicitado. Han tirado del carro. Francés ha jugado muchísimo, igual que Francho y Azón se ha comido el campo cada vez que ha salido. Tienen que ser tres piezas clave de esta plantilla, porque hablamos además de una columna, de un central, un centrocampista y un delantero. Ojalá les den esa continuidad y puedan estar muchos años en el Zaragoza sin ser traspasados.

"Veo a Francés con muchas similitudes conmigo. Esa polivalencia y la capacidad de rendimiento sí me recuerdan a mí y también su mentalidad es fuerte. Me gustaría ver muchos partidos suyos, pero sobre todo verlos en el Zaragoza"

--Su caso en el 2014, por juventud, posición y crecimiento desde el debut, es muy parecido al de Francés. ¿Se ve reflejado en él?

-- Sí, veo muchas similitudes. En la posición de central no es anda fácil hacerse ese hueco y también ha jugado de lateral derecho, como creo que casi todos los canteranos que somos centrales. Esa polivalencia y la capacidad de rendimiento sí me recuerdan a mí y creo que también su mentalidad es fuerte. Con eso ya tiene mucho ganado. Me gustaría ver muchos partidos de Francés, pero sobre todo verlos en el Zaragoza.

--Ya hubo que traspasar a usted, a Soro, a Guti…

--Mantenerlos es importante para que se consoliden y sobre todo para hacer base, para que las nuevas generaciones se sientan reflejadas en ellos. El problema es que la situación económica es la que es y que destaquen va a hacer imposible que no lleguen ofertas por ellos. Es la ley del fútbol.

--El Zaragoza está a expensas del cambio de propiedad, de la entrada de un nuevo máximo accionista.

--No estoy muy al tanto, la verdad. No sé si el Zaragoza va a cambiar o no de propiedad, lo que sí quiero es que todo se lleve a buen puerto y que, esté quien esté sea, para bien del Zaragoza. El que llegue al club que sea para aportar su grano de arena y para que el equipo tire para delante. Lo principal en el que venga es que el amor al club esté por encima del negocio, solo pido eso.

--Y para volver a Primera, que ya va siendo hora…

--Claro, es que si no el crecimiento del club es imposible sin lograr lo mejor deportivamente y eso pasa por subir y que el equipo retorne a la élite.

--Con ese cariño del que usted habla, con el que lo hace Ander o cualquiera aficionado está claro que otro Zaragoza es posible, ¿no?

--Por supuesto, es que con ese cariño y ese deseo de ir hacia delante de forma natural creo que ya vas a hacer muchas cosas bien y actuar de la mejor manera.

"El zaragocismo ama a esos colores y a poco que el equipo le dé la gente va a estar ahí, demostrando que está muy vivo"

--Tras ocho años fuera de la élite, a punto de comenzar la novena temporada en Segunda, ¿percibe hartazgo en la afición?

--No, al menos yo no. Zaragoza es una ciudad muy grande y el zaragocismo ama a esos colores y a poco que el equipo le dé la gente va a estar ahí. Aún recuerdo aquella promoción ante Las Palmas, aún se me pone la piel de gallina. Ahora que la afición ya va a volver al estadio, aquí y en toda España, va a estar con muchas ganas y a poco que arranques bien los aficionados se van a subir ese carro de zaragocismo que está muy vivo.

--¿Y su zaragocismo cómo anda? ¿Se ve en un futuro otra vez con esta camiseta?

--Tengo 24 años y mucha carrera por delante, pero si el club quiere, yo querré volver algún día al Zaragoza, segurísimo. Creo que nunca lo había dicho tan claro. Me conozco mucho y sé que en un futuro desearé volver. Y será independientemente de la categoría en la que esté el equipo, querré regresar en el momento que vea oportuno y que también lo desee el club.

--Zapater ya abrió ese camino de volver en el 2016 y en Segunda y ahí, sigue, cinco años después ahí sigue. Menudo final de temporada ha hecho…

--Se acaban los elogios con él. Ha pasado por todo en este retorno, jugar mucho al principio, la lesión después, recuperarse y no jugar o hacerlo poco pero siempre dando el máximo y al final siendo indiscutible. Lo que le echan, él va para delante, es el mayor ejemplo de zaragocismo y de amor al club que puede haber, estar siempre al servicio del Zaragoza para hacerlo bien y para aportar, no estando por estar.