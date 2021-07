El Real Zaragoza confía en firmar esta próxima semana, aún sin día fijo, y ya por fin la venta de la mayoría accionarial de la entidad a Spain Football Capital mediante un contrato privado con el que después se acudirá al notario. Más que confianza hay convencimiento absoluto de ello. Según fuentes de la SAD, todo está ya en orden y los últimos trámites burocráticos, avales y conformidades económicas por parte de los que serán los nuevos propietarios, ya se han hecho efectivos. La intención es que de esta semana ya no pase una operación que se ha ido demorando, también por la resistencia a firmar de la familia Alierta, que controla mediante César y su sobrino, Fernando Sainz de Varanda, el 50,56% del capital, ya que han negociado con otra vía que, según diversas fuentes y aunque está apoyada por un fondo americano, no va a llegar a tiempo, pese a que LaLiga tiene perfecto conocimiento de la misma, porque es una opción demasiado 'verde' y sin cristalizar aún para las urgencias económicas que tiene la entidad. Así, aunque no se quiere descartar esa alternativa, todo apunta a que no va a ser la elegida y sí la opción traída por el consejero Fernando de Yarza López-Madrazo y que viene trabajando en la compraventa desde diciembre pasado, si bien fue en marzo cuando el proceso cogió auténtica velocidad.

Salvo cambio de planes, este consejero seguirá en el club de forma provisional y durante un tiempo, para facilitar la transición, lo mismo que está tomada la decisión de que Miguel Torrecilla continúe en la dirección deportiva y JIM en el banquillo. Los dos llevan trabajando con esa idea desde que acabó la temporada, planificando y preparando el próximo curso, si bien el director deportivo ha tenido y tiene bloqueadas la mayoría de sus decisiones hasta que llegue el cambio de propiedad.

Así que, con el OK del grupo inversor con capital europeo y americano que está detrás de Spain Football Capital, sociedad formada por el abogado barcelonés Kiko Domínguez y por los hermanos Álvarez del Campo, Carlos y Alejandro, ya dado, con los trámites administrativos solventados y el problema burocrático que retrasó la firma solucionado, desde la SAD existe el pleno convencimiento de que esta semana, que coincide con el retorno del equipo a los entrenamientos, algo que sucederá el martes 6 de julio con las pruebas médicas y al día siguiente con el inicio del trabajo a las órdenes de JIM, será también la del traspaso de poder en el club, ya que los contratos para la compraventa ya están redactados y en el momento en que se dé el paso todo será inmediato.

Los pagos más inmediatos

La fecha del final de temporada y de la anualidad fiscal el pasado miércoles 30 de junio no suponía una frontera y la SAD, a través de un préstamo de la Fundación, hizo frente a los pagos más inmediatos y otros se han aplazado. Lo ha hecho, por ejemplo, el del convenio, de 2,47 millones, que no hay que abonar hasta dos meses después de que la jueza dicte sentencia tras haber dado esta semana la resolución favorable a esa modificación del convenio, que sí era vital para la venta del club. Por ejemplo, los jugadores y el cuerpo técnico de la plantilla están al día en el cobro de las cantidades. El cambio de propiedad supondrá una reducción muy importante de la deuda, ahora en 71 millones netos, y podría quedarse en la mitad, pero no un proyecto mucho más fuerte en lo económico, ya que el límite salarial en el próximo va a ser solo ligeramente superior al que se tuvo este curso pasado, de 8,8 millones. Las coordenadas serán, en ese sentido, similares o solo un poco mayores.

Esta sociedad, que intentó antes entrar en el Mallorca y en el Málaga, tiene previsto invertir unos 50 millones. Con ellos, compraría la parte del capital que controlan los patronos de la Fundación, algo más de 6 millones, el préstamo participativo personal de Alierta, que es de 3,7, y se atenderían las obligaciones de pago más inmediatas, además de las que ahora se han aplazado o se han abonado con un préstamo de la Funadción. El Zaragoza adeuda a los miembros de esta entidad (Alierta, y la familia Yarza, Forcén e Iribarren, que controlan un 13,46% cada uno) 15,9 millones, con vencimiento en 2031, y esta entidad ha puesto desde 2014 22 millones, 17 de ellos Alierta.