Desde que cerró la temporada con la permanencia en Segunda conseguida y el revolcón final contra el Leganés, el Real Zaragoza ha pasado prácticamente un mes en blanco, quieto en el mismo sitio donde estaba, centrado en un único objetivo: la venta de la Sociedad Anónima, que todavía no ha logrado concretar de manera definitiva. De facto, todos los actores implicados en la negociación la dan por finiquitada a Spain Football Capital, aunque una operación de esta envergadura solo se podrá dar por verdaderamente cerrada cuando la firma de las dos partes esté estampada en los documentos correspondientes.

Desde el punto de vista deportivo, el Real Zaragoza ha estado parado. Solo ha ejecutado la renovación y posterior cesión al Andorra de Marc Aguado, el préstamo del portero Azón al Tarazona, la salida de Iván Martínez, a la que el club se vio abocado por un importante conflicto ético, y la contratación de Emilio Larraz para dirigir de nuevo al filial. Del primer equipo, absolutamente nada, cuando está previsto que la plantilla regrese a los entrenamientos este miércoles con la planificación en una fase aún muy embrionaria.

Saben, sin embargo, Miguel Torrecilla, el director deportivo, Juan Ignacio Martínez, el entrenador, así como otros cargos intermedios de la SAD, no de la primera línea pero sí de gran peso específico en el funcionamiento interno, que continuarán en sus puestos después de la compraventa. En muchos estratos del club asistiremos más a una evolución que a un cambio en profundidad. El proceso, que comenzó hace muchos meses, está ya próximo a concluir con la pretemporada a la vuelta de la esquina y el inicio de la campaña 2021-2022 en un horizonte no muy lejano. A veces los tiempos no se eligen, vienen dados, pero los de la venta del Zaragoza podrían haber sido más ágiles, mejores, por la buena salud de la propia Sociedad Anónima.