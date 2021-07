Al mercado aún le quedan muchos días hasta el 31 de agosto y puede tener un giro brusco, pero a estas alturas sí se puede asegurar que Francho Serrano y Alejandro Francés no se van a mover del Real Zaragoza, pese a ser los dos jugadores junto con Juanjo Narváez, que salvo sorpresa sí va a salir y con destino a Primera, donde el colombiano desea jugar ya, con más cartel de la entidad. De hecho, ambos canteranos, cuyas fichas están en el mínimo salarial de Segunda, menos de 80.000 euros, pese a que su peso en el equipo es vital, son los dos futbolistas con más valor de mercado en el Zaragoza según Transfermarkt, con tres millones de cotización.

El cambio de propiedad, en teoría inminente y esta semana, y la idea de mantener a ambos jugadores, vitales para Juan Ignacio Martínez, en un escenario de llegada los nuevos máximos accionistas, la sociedad Spain Football Capital, son los primeros argumentos para tildar de muy improbable la salida de Francho y Francés, pero es que además hay otros igual o más de peso que esos. En todo caso, el escenario cambiaría mucho si no hay una venta del club, porque sí serían más obligados, mucho más, esos traspasos, pero en estos momentos esa opción de continuidad de la Fundación Zaragoza 2032 parece descartada.

Francho, a la espera de la mejora salarial que se le anunció y que aún no se ha empezado a negociar, vislumbra un segundo año de consolidación en el Zaragoza tras jugar 2.394 minutos en 32 jornadas. Con el mercado muy parado hasta el momento y con los clubs sin poder hacer grandes inversiones en futuro y apostando más por fichajes con un currículum asentado, por el centrocampista no han llegado al club ofertas en firme y la posición es la de no darle salida salvo una propuesta mareante, teniendo en cuenta que su cláusula es de ocho millones. El Real Madrid, que ya estudió su fichaje en enero, el Valencia o el Sevilla, además de varios clubs europeos, lo tienen en su punto de mira, pero como una apuesta de futuro y le han hecho un seguimiento esta temporada. Lo mantendrán a buen seguro, pero el joven futbolista, de 19 años, apunta a no moverse este verano del equipo de su vida y, además, eso coincide con su deseo, siempre condicionado por la maltrecha economía del club, que en otros veranos ha tenido que traspasar a canteranos como Vallejo, Soro o Guti.

Aún es más joven Francés, con 18 años a la espera de saltar a los 19 el 1 de agosto y con una temporada deslumbrante en el eje de la zaga , con 24 partidos de Liga como titular y 28 apariciones que le dieron para llegar a la fase final de Europeo sub-21. En su caso, tampoco ha llegado ninguna oferta en firme, ni siquiera de la Juventus, que le ha hecho un seguimiento exhaustivo este año, porque el club turinés va a apostar por jugadores de más experiencia en los refuerzos. El Sevilla, el Villarreal y otros clubs también lo tienen en el punto de mira, pero con 10 millones de cláusula y con el Zaragoza, salvo caso de necesidad extrema, decidido a no venderlo, no parece probable tampoco su salida, teniendo en cuenta que también el central zaragozano, al que se le ha emplazado para una mejora salarial, desea seguir en La Romareda y en el equipo de su vida.