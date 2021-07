Bloqueado por el proceso de compraventa del club, Miguel Torrecilla no ha podido realizar ni una sola incorporación cuando el Real Zaragoza ya avista la vuelta al trabajo, que será este martes con las pruebas médicas y el miércoles con el primer entrenamiento. Con el desembarco de Spain Football Capital tan cercano como demorado en el tiempo, aunque se está convencido en la SAD de que se dará esta semana, y con la negociación de la familia Alierta con otra vía que todo apunta a que no llegará a tiempo, el director deportivo zaragocista aguarda el pistoletazo para un verano en el que, en función de las salidas, tiene previsto hacer como mínimo nueve fichajes. Y son, precisamente, nueve los equipos de Segunda que no han hecho ni una sola incorporación en este mercado, por lo que el Zaragoza no es un caso tan atípico, tan extraño.

Junto al equipo zaragocista están el Almería, que tiene cerrado a algún jugador, como al extremo Curro Sánchez, el Sporting, el Valladolid, el Girona, que acabó muy tarde el curso por el 'playoff' de ascenso y que aún no tiene entrenador, el Leganés, el Fuenlabrada y los recién ascendidos Amorebieta y Fuenlabrada no han dado oficialidad a ninguna incorporación en un mercado en España, y también en Europa, muy parado tanto por la Eurocopa como por la crisis derivada de las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus tras una temporada entera de jugar a puerta cerrada.

El músculo del Eibar

En Segunda, hasta el momento, se han hecho 35 fichajes con carácter de oficialidad y hasta cinco equipos son de momento los reyes del mercado con cuatro refuerzos cada uno. El Eibar, recién descendido de Primera, ha exhibido más músculo económico que ninguno. Bueno, de hecho, es el único que lo ha mostrado. Ha abonado 600.000 euros por Sielva (Ponferradina) y un millón por Corpas (Almería), además de fichar a Glauder (Fuenlabrada) y Javi Muñoz (Alavés), ambos con la carta de libertad, y tener encaminadas las incorporaciones de Enric Gallego (Osasuna), Fran Sol (Dinamo de Kiev) y Stoichkov (Mallorca).

Salvo en el caso del Eibar, y como es habitual en los últimos años en la categoría de plata las cesiones y los jugadores libres copan el mercado, con algún acuerdo de traspaso aunque sin cantidades de por medio y con cifras por objetivos. Cuatro fichajes han hecho también la Ponferradina (Copete, Edu Espiau, el meta Lucho García y Agus Medina), el Mirandés (Unai Rementería, Ramón Juan, Íñigo Vicente e Imanol Albéniz), el Tenerife (Corredera, León, Juan Soriano y Mellot) y el Cartagena (Boateng, Kawaya, Pablo Vázquez y Tejera).

Mientras, Las Palmas o Málaga acumulan tres, Unai Vega, Erik Ferigra y Rafa Mujica, que había estado cedido el curso pasado, por parte de los canarios, y Javi Jiménez, Jozabed y Paulino, tres fichajes de nivel, los malaguistas. Con dos incorporaciones están el Lugo (Mayoral y Juan Antonio Ros), el Ibiza (Appin e Iñaki Villa) y el Huesca, que ha fichado con la carta de libertad a Cristian Salvador y a Marc Mateu, y con un refuerzo se sitúan el Alcorcón (Carlos Hernández), el Oviedo (Cornud) y el recién ascendido Burgos (Andy).

Los 9 movimientos deseados

Torrecilla, sin poder cerrar de forma definitiva operaciones, sí se ha movido en el mercado, con la cesión para el lateral de Víctor Gómez, una operación muy complicada porque el Espanyol pide que se asuma la totalidad de la ficha, o de Pepelu (Levante) en la medular, además de otros objetivos en el centro del campo como Edgar (Betis) o Luismi (Elche). Para el ataque, el director deportivo ha tanteado opciones como Stoichkov, Enric Gallego, Álex Millán (Villarreal) o Cristo González (Udinese) y ha visto cómo se escapaba ya Paulino. Su idea es fichar a un portero, un lateral derecho, dos centrocampistas, dos extremos y tres delanteros, nueve incorporaciones en total, aunque serán más si hay salidas imprevistas.