De entre los cinco canteranos procedentes del filial o el División de Honor juvenil que están citados este miércoles para iniciar la pretemporada con el primer equipo, solo dos de ellos, Javi Hernández y Carbonell, ya han debutado en el Real Zaragoza. El delantero lo hizo a las órdenes de Iván Martínez y el central se bautizó con JIM. También el portero Acín ha participado en entrenamientos y ha entrado en convocatorias, mientras que el defensa Ángel y el mediapunta Pablo Cortés vivirán su primera experiencia con los mayores.

Todos ellos han sido reclamados por el club para, ante la imposibilidad de acometer fichajes hasta que no culmine la operación de compraventa de la entidad, completar la citación. Los elegidos, seleccionados por el coordinador de la cantera, Ramón Lozano, y el director deportivo, Miguel Torrecilla, cuentan con el aval del técnico del División de Honor, Javier Garcés, que los conoce bien. «Lo bueno es que todos ellos son muy jóvenes y tienen un recorrido amplio. El mayor es Javi Hernández y tiene 21 años así que pueden seguir los pasos de Francés o Francho», subraya Garcés, que tiene claro que los cinco están capacitados para cautivar a JIM. «Pero, ante las carencias arriba y la dificultad para fichar, el que más cerca puede estar de quedarse es Carbonell, si bien cualquiera de ellos tiene capacidad para hacerlo. Pero Luis es un chico que está formado ya, tiene una mentalidad fuerte y seguro que si lo pones en La Romareda no le va a pesar el partido, quizá no para ser importante pero seguro que sí en un futuro cercano», asegura.

El delantero, ya recuperado de la operación de menisco, es «un futbolista de la calle» para Garcés. «Su fútbol es diferente al de los demás, tiene un talento inmenso y puede jugar en cualquiera de las posiciones de arriba. Tiene un muy buen uno contra uno, domina el balón parado y posee mucho gol». Sin embargo, el atacante llega a las manos de JIM lejos de su mejor momento físico. «Su hándicap es que en los últimos años no ha tenido regularidad por las lesiones, pero si la tiene está llamado a ser importante en el Real Zaragoza», afirma el técnico aragonés, que tiene claro cuál es la posición ideal de Carbonell. «El puesto donde mayor rendimiento puede dar es en la izquierda como mediapunta, aunque rinde bien en cualquier posición de arriba, también en punta junto a otro delantero de envergadura».

La gran sensación

Aunque el que podría ser la gran sensación es Pablo Cortés. Al menos, así lo entiende Garcés, que advierte de la proyección del futbolista. «Por edad puede que aún esté por hacer, pero desde enero le he visto crecer a pasos agigantados y, si sigue así, tendrá un gran recorrido». Líder del División de Honor, Cortés, jugador de segundo año de juvenil, completó una gran campaña en su primer año en la categoría. «Sus números fueron extraordinarios alcanzando la decena de goles», pero Cortés es mucho más. «Tiene gol, asiste, tiene un balón parado muy bueno tanto en saques de esquina como en faltas y es un gran lanzador de penaltis», presenta Garcés, que compara a Cortés con Soro, ambos zurdos. «Quizá tenga menos recorrido físico que Soro pero más calidad técnica para la finalización y buena visión en el último tercio del campo. Su posición natural es en la mediapunta tirado a banda derecha pero puede actuar en cualquiera de las posiciones de segunda línea en un 4-2-3-1, el esquema que mejor le va».

Desde el juvenil también sube Ángel López, un defensa polivalente. «Es su último año de juvenil. El año pasado jugó mucho en el filial y solo cuando fue eliminado del playoff volvió al juvenil con un rendimiento alto en partidos clave». Para Garcés, Ángel ofrece un nivel defensivo «muy alto» en cualquiera de las cuatro posiciones de atrás. «Casi siempre ha jugado de central aunque seguramente JIM lo vaya a utilizar más en el lateral, donde también ofrece un buen rendimiento. Está formado físicamente y es muy difícil de superar en los duelos individuales. Tiene una gran fortaleza y buen nivel técnico», detalla.

El meta Guillermo Acín, llamado a ser el tercer portero del primer equipo y titular en el filial, destaca por su regularidad. «Siempre ha estado a la sombra de Azón pero ha tenido tranquilidad, ninguna prisa y ha sabido esperar su momento. El año pasado lo hizo bien en el filial, no con grandes paradas, sino con regularidad. Su juego con los pies es muy bueno».

El más conocido de los cinco es Javi Hernández, que debutó con el primer equipo en Mallorca tras haber sido titular en Copa ante la Gimnástica de Torrelavega. «Le quedan dos años como sub-23 y ya ha tenido presencia en el primer equipo. Es un central de gran envergadura, muy bueno en el área y con capacidad de liderazgo por su carácter». Campeón de España juvenil, Hernández tiene en el juego aéreo su principal virtud. «Tanto a nivel ofensivo como defensivo, y es muy contundente en los despejes». Su margen de mejora pasa por los duelos individuales. «Debido a su envergadura tiene ese pequeño punto a evolucionar, pero lo hará», vaticina.