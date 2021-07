Pichu Atienza se marcha del Real Zaragoza para fichar por el Asteras Trípolis de la Superliga griega. El central cordobés, al que se le había comunicado nada más acabar la temporada pasada que debía buscar una salida, ha llegado a un acuerdo con el equipo heleno por dos temporadas y, según algunas informaciones en este país, ya se encuentra en Trípoli para firmar su nuevo contrato tras obtener la desvinculación del Real Zaragoza, donde le quedaba un año después de fichar desde el Numancia en 2019 por 450.000 euros, el traspaso más caro que ha pagado el club aragonés en esta etapa en Segunda.

El central, de 31 años y que no se va a presentar este martes a las pruebas médicas por ese motivo, buscó desde el momento en que se le comunicó que debía irse una salida, primero en España, donde Oviedo, Málaga o Burgos estudiaron su contratación sin presentar propuesta en firme, y después en el extranjero para acabar en el Asteras, sexto en la pasada Liga griega y con una amplia colonia de futbolistas espaoles a las órdenes de Milan Rastavac. Allí estaban la temporada pasada hasta 10 jugadores hispanos: Dani Suárez, Pepe Castaño, Rubén García, José Luis Valiente, Borja Fernández, Eneko Capilla, Xesc Regís, Luis Fernández, Sito Pascual y Adrián Riera.

Ese hecho y la oferta por dos años han convencido a Atienza para dar el paso de jugar por primera vez fuera de España después de una etapa por el Real Zaragoza con luces y sombras y en la que las lesiones le han impedido mantener su mejor nivel. Ha jugado 46 partidos oficiales, siendo fijo en el primer curso, en la 19-20, con Víctor Fernández en el comienzo aunque después llegó un esguince de rodilla que le dejó un mes y medio fuera. Tras el parón de Navidad, vivió su mejor momento, formando una gran pareja con El Yamiq en un Zaragoza lanzado hacia Primera que frenó en seco por la pandemia. Al volver, ni el equipo ni el central cordobés, con algunos errores graves, fueron los mismos, en un final de temporada que supuso decir adiós al ascenso. En ese primer curso, Atienza disputó 33 partidos, con dos goles, ante el Deportivo y el Rayo.

En la pasada temporada comenzó jugando con Baraja pero una lesión en el aductor ante el Girona le hizo volver a parar y ya no cogió el tren de la titularidad con JIM. Otra lesión, esta vez en el gemelo, marcó su tramo final de la campaña, donde solo disputó 13 encuentros. El Pichu, que ha aportado veteranía y capacidad de liderazgo en el vestuario, aunque ha tenido un rendimiento irregular en el césped, era una de las salidas obligadas de la entidad, por su nivel salarial y porque Torrecilla y JIM han apostado por una zaga con Francés, Clemente, Jair y Peybernes, pendiente de llegar a un acuerdo con el Almería, en la que el jugador no tenía sitio. Mientras, también están en la rampa de salida Larra, Vuckic y Javi Ros, que no desea salir, mientras que el club debe buscar acomodo para Bikoro o Baselga y otros futbolistas como James Igbekeme o Ratón también es factible que abandonen el Zaragoza durante este verano.