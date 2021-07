Tras 36 días en silencio una vez acabada la temporada, Miguel Torrecilla ha tomado la palabra en los medios oficiales del club para admitir su continuidad y la de Juan Ignacio Martínez, hablar ya y por fin como máximo responsable del área deportiva y analizar el trabajo que lleva haciendo y, además, reconocer que el proceso de venta del club está ahora mismo ralentizando la planificación de la plantilla. “Es público que estamos en un proceso que nos enlentece la toma de decisiones, pero estamos muy tranquilos porque el mercado nos ayuda en esa lentitud y nos ayuda también a tener tres escenarios y diferentes candidatos a fichar en cada uno”, aseguró el director deportivo, que marcó esos tres planos distintos en función del límite salarial que va a tener la entidad, que cuando se dé la entrada de Sapin Football Capital se cree que va a ser algo superior al de la temporada pasada, aunque también trabaja en otros ámbitos de mayor estrechez.

“Me preocuparía si el mercado estuviera más activo. Una de las funciones ahora es tachar a los que ya no pueden venir y no tachamos a tantos"

“Lo más importante ahora es ver el límite salarial al que vas a acudir y ver el número de la foto final de la plantilla. Estamos a la espera de poder tener ese dato y trabajando en tres diferentes escenarios: uno muy conservador, otro que vaya a los últimos números que se manejaron en el club (8,8 millones en la temporada pasada) y otro más optimista que nos pueda dar una apertura de límite salarial más positivo para saber que, a ese jugador que en los otros escenarios no podemos llegar, poder mantener esa negociación caliente para que él, sus agentes y el club estén continuamente informados”, aseguró el director deportivo de la entidad, tranquilo en un mercado de Segunda que lleva casi 40 operaciones y en el que hasta nueve equipos no han fichado: “Me preocuparía si el mercado estuviera más activo. Una de las funciones ahora es tachar a los que ya no pueden venir y no tachamos a tantos. Por eso estamos tranquilos”.

En el mensaje a la afición también ratificó que lo primero es el cambio de propiedad para que “confíen en los profesionales que estamos en el día a día y que al final vamos a ser los que, cuando esta incertidumbre pase a ser certidumbre, tomemos decisiones. Se va a trabajar con profesionalidad para formar la mejor plantilla posible para el objetivo y con esa vuelta a La Romareda que todos deseamos”

"De la foto actual de la plantilla a la definitiva habrá bastante diferencia. Vamos a tener entradas en casi todas las líneas y también va a depender de las salidas”

Reconoció que en su agenda, donde se contempla incorporar un portero, si sale Ratón, un lateral, dos medios, dos extremos y tres delanteros, hay muchos candidatos y posibles movimientos. “De la foto actual de la plantilla a la definitiva habrá bastante diferencia. Vamos a tener entradas en casi todas las líneas y también va a depender de las salidas”, aseguró Torrecilla, que añadió que también va a haber despedidas, tanto de los jugadores que les ha pedido que salgan (Larra, Vuckic, Ros, James, Baselga, Bikoro...) como de posibles traspasos, el de Juanjo Narváez sobre todo: “Hay jugadores que se les está buscando una salida y otros que estamos pendientes de conversaciones con sus agentes y con otros clubs para ser cedidos o poder ver una negociación de traspaso. Todavía no se ha producido ningún contacto por negociaciones en transferencias, las que tenemos son ahora por salidas en cesión o en desvinculación”, aseguró el director deportivo, dejando claro que no hay ofertas en firme aún por los jugadores en el escaparate, Juanjo Narváez principalmente, con el interés de varios equipos de Primera, pero tampoco por Francho o por Francés ni por Chavarría.

Sin negociaciones de traspasos

Sobre los fichajes, Torrecilla explicó que los que lleguen “van a venir a ayudarnos a crecer para que el aficionado se sienta orgulloso de la plantilla que vamos a hacer y la afición se lo merece tras la época de pandemia y por no lograr el objetivo de estar entre los candidatos a subir la temporada pasada”, refrendó, dejando claro que su mayor preocupación en estos momentos es que “el 31 de agosto a las 12 de la noche estemos todos satisfechos de la plantilla que tenemos, satisfechos digo en plural, la afición, el cuerpo técnico y los que trabajan conmigo”.

"Mi mayor preocupación es que el 31 de agosto a las 12 de la noche estemos todos satisfechos de la plantilla que tenemos"

Tras coincidir con JIM en el Cartagena y en el Salamanca y volver a apostar por él en diciembre, el ejecutivo zaragocista tiene claro que ya va “a ser la cuarta temporada juntos y no tenemos que estar alimentando nuestra relación, porque ya es consolidada y de confianza y también lo he querido así en estas vacaciones suyas tras unos meses muy duros. Queremos que sea un Zaragoza muy diferente al que tanto él como yo entramos. Me transmite la ambición de que hagamos las cosas lo mejor que podamos, que firmemos muy seguros y que trabajemos mucho el tema personal, no solo el futbolístico. El entrenador esta enchufadísimo y tiene unas ganas locas de poder enganchar a la afición en este objetivo”, indica el director deportivo sobre el míster zaragocista, artífice de la salvación el curso pasado, dejando claro que JIM “es muy ambicioso, partimos de la estación cero y lo que queremos es hacer bien las cosas para buscar ese objetivo común que afición y equipo tienen”.

"El entrenador es muy ambicioso, está enchufadísimo y tiene unas ganas locas de poder enganchar a la afición en este objetivo”

Por último, sobre el relevo de Iván Martínez en el Deportivo Aragón y la llegada de Emilio Larraz, Torrecilla dejó claro que fue una decisión del director de la cantera, Ramón Lozano. “Yo siempre dije que quería estar informado de los movimientos de cualquier plantilla en la cantera y se me traslada la necesidad de un cambio en el cuerpo técnico y de liderazgo en el Aragón y, sabiendo eso, yo lo he apoyado. Hemos tenido la suerte de que Emilio estaba en el mercado, le han podido convencer y estamos encantados de que esté con nosotros”, concluyó.