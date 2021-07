El Almería mantiene una posición de fuerza con Peybernes y ahora mismo la negociación para su desvinculación está atascada. De hecho, según publicó La Voz de Almería, el mensaje para los representantes del central francés ha sido claro y se le ha dicho que corre el riesgo de quedarse sin jugar el año de contrato que le resta. Una amenaza que no se va a cumplir, pero que supone un claro indicio de por dónde están las negociaciones para su salida. El club andaluz pidió hace un mes 400.000 euros por su traspaso, pero necesita aligerar masa salarial y tiene 29 jugadores en nómina, por lo que podría acceder llegado el caso a darle esa carta de libertad siempre que el futbolista francés perdone íntegro el año de contrato que le resta y cuyo salario ronda los 450.000 euros, porque el ahorro de esa ficha también supone un paso para cuadrar sus cuentas. El Almería pagó en 2019 casi medio millón de euros por su fichaje desde el Lorient.

El Almería, que tiene los reconocimientos médicos este viernes, necesita dar salidas para aligerar masa salarial, porque el lunes empiezan los entrenamientos a las órdenes de Rubi, pero no lo va a hacer a cualquier precio. 'Pey' está decidido a fichar por el Zaragoza con la carta de libertad, con un contrato que sería de dos años más uno opcional de fácil cumplimiento o por tres temporadas, pero ese deseo está en función también de terminar de perfilar esa propuesta económica desde La Romareda, algo en lo que no está ayudando nada en absoluto el retraso en el desembarco de Spain Football Capital, porque Miguel Torrecilla sigue bloqueado a la hora de terminar de cerrar negociaciones de fichajes o de renovaciones. Y la del francés no es una excepción, teniendo el cuenta que el propio director deportivo habló de tres escenarios en la planificación de la plantilla en función del proceso de venta y, en el más modesto, no sería nada fácil llegar a jugadores del nivel económico de Peybernes. Para el Zaragoza es clave que el defensa salga con la carta de libertad, porque no quiere pagar traspaso por él.

Con el Almería en la élite hubiera sido mucho más sencillo obtener esa desvinculación, al menos en teoría, pero al seguir en Segunda el club aragonés y los agentes del jugador ya suponían que la negociación no iba a ser sencilla. El Zaragoza y el jugador están en plena sintonía para hacer todo lo posible para que siga vistiendo la camiseta blanquilla. A sus 30 años, Peybernes quiere estabilidad y un contrato a largo plazo y por ahí está también la oferta zaragocista. Torrecilla ha convencido tanto al defensa como a sus agentes de que va haber un proyecto competitivo para la próxima temporada y la consigna es hacer todo lo posible por quedarse en el club aragonés.

Peybernes cuenta con el interés de clubs ingleses como el Swansea, que el año pasado ofreció al Almería dos millones por su pase, aunque entonces le quedaban dos años de contrato, o el Nottingham Forest, además de algunas posibilidades en Francia, como el Nantes, pero ahora mismo la prioridad es seguir en el Zaragoza donde el jugador y su familia se sienten muy cómodos y la idea de proyecto que les ha transmitido Torrecilla les convence por completo. 'Pey', que llegó cedido en enero, ha jugado en la segunda mitad de la temporada 10 partidos como titular y otros cuatro, al principio de su incorporación, saliendo desde el banquillo, anotando un gol decisivo en la victoria ante el Mirandés.