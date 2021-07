Llegó en el verano de 2019 y ha estado dos temporadas. ¿Con qué sensaciones se va del Real Zaragoza?

--Agridulces, porque han sido dos años de muchas emociones buenas y otras que no lo fueron tanto. Todo empezó muy bien, iba todo rodado, jugando y estábamos arriba, pero el parón de la pandemia le sentó mal al equipo y a mí. La temporada acabó mal, fue todo muy duro y este año pasado ha sido la continuación, sufrir mucho, estar abajo, a nivel personal las lesiones, no jugar.... Empezó muy bien mi etapa allí, pero después ha ido peor, aunque estoy muy agradecido por todo lo vivido. He sido feliz en un gran club, en una gran ciudad, y me voy con pena.

--¿Qué nota le pone a su paso de dos años por el Zaragoza?

--Los primeros meses di un nivel alto, luego las 11 jornadas tras el parón estaría en un suspenso, en el comienzo con Baraja vuelvo a dar un buen rendimiento, no como en la primera temporada, pero sí fiable y sin errores y después ya llegaron las lesiones y apenas he jugado. Le daría un ‘6’ global, se ajusta a mi paso por el Zaragoza, porque he tenido altibajos.

"Llegó un momento en que no estaba bien y tampoco el equipo. Cuando todo el grupo no tiene las mismas sensaciones, a nivel individual también se nota y repercute"

--En ese vestuario, tras el parón de la pandemia, se asegura que volvió un Pichu distinto, con menos liderazgo, muy cambiado a todos los niveles.

--No estoy de acuerdo, sinceramente. Lo que pasó es que notas jugar cada tres días, la dinámica, el cansancio y la falta de frescura en un deportista como yo, alto y corpulento, y no me daba tiempo a recuperar. No me perdí ni un minuto. Llegó un momento en que no estaba bien y tampoco el equipo. Cuando todo el grupo no tiene las mismas sensaciones, a nivel individual también se nota y repercute. Fue un cúmulo de todo, pero se resume en que no llegamos y no llegué en el mejor momento físico y eso se notó.

--Ese final de temporada y perder el ascenso, ¿ha sido su momento más duro como futbolista?

--Sí, o al menos de los más duros. Nos vemos en marzo tras ganar en Málaga con un poderío y una sensación de equipo que sentías que el ascenso no se nos escapaba. Y tres meses después ver que todo lo hecho se te va a la mierda en 20 días fue muy muy duro.

--¿Cree que fue demasiado centro de críticas entonces?

--La gente puede opinar y es libre de hacerlo. Hubo momentos en que no estuve bien, lo reconozco. Hubo partidos en los que no estuve a la altura y cometí errores, pero como persona y profesional soy el primero que quiero ganar partidos y hacerlo bien. Nos jugábamos mucho el equipo y yo subiendo de categoría y fue duro, pero eso es parte de este deporte.

--¿Considera que estuvo muy centrado el foco hacia usted?

--Para nada, la verdad es que no me sentí en ese foco. No pienso que hubiera algo personal en las críticas hacia mí, en momentos puntuales fueron a mí y en otros para otros compañeros. Esto es un deporte de once y no me he sentido el centro de la diana de nada.

--Otro hándicap que ha tenido han sido las lesiones.

--Y siempre fui un jugador de lesionarse muy poco. En la primera temporada fue por un choque fortuito y volví bien, pero esta última campaña sí que han sido un problema. Había acabado muy cansado, pocas vacaciones, otra vez a jugar entre semana, sentía que eso se iba anunciando y seguimos adelante. Llegó ante el Girona la primera lesión muscular y hubo un antes y después. Al volver había habido cambios en el club y también de entrenador. Esa lesión fue clave para mí.

--Esta segunda temporada fue dura de otra manera.

--Tras no lograr el ascenso se podía pensar en un bajón y estar en una zona media para mirar al playoff, pero es que hemos sido últimos y mirando al descenso. Por suerte el equipo salvó la categoría, que viendo cómo estábamos en noviembre ya dice mucho del grupo. Sabía que esta situación a nivel personal de toda la temporada podía acabar en tener que buscar una salida y es lo que hecho.

--¿Tenía muy claro que el club se lo iba a pedir que se buscara destino este verano?

--No muy claro, pero estaba ahí. Sé cómo funciona esto. Al no jugar y por las lesiones, pues sabes que se puede dar. Estaba preparado para que llegara. No me había tocado antes, pero ahora sí y ha salido satisfactoriamente con un buen contrato en un buen club. Y estoy contento donde estoy.

--¿Qué recuerdos le quedan de la afición del Zaragoza?

--Los de una afición muy grande, he vivido partidos con el campo lleno, antes de la pandemia, el de Copa ante el Real Madrid. Y también me acuerdo del primero ante el Tenerife como si fuera ayer. Ese ambiente en la grada es espectacular y me quedo con un recuerdo muy bueno. Lástima que tras la pandemia no lo hayamos vivido.

"Al Zaragoza le deseo lo mejor y lo digo de corazón, no por quedar bien. A pesar de haber pasado momentos muy complicados allí, me quedo con muchísimos más positivos"

--¿Qué le augura al Zaragoza?

--Le deseo lo mejor y lo digo de corazón, no por quedar bien. A pesar de haber pasado momentos muy complicados allí, me quedo con muchísimos más positivos, porque el Zaragoza apostó muy fuerte por mí, pagó un traspaso, me sentí muy valorado y he disfrutado mucho jugando al fútbol allí. Todo lo que le puedo desear a ese club es bueno, empezando por lograr el ascenso cuanto antes.

--¿Le ha pesado en su rendimiento tener ese traspaso tan elevado? Los 450.000 euros al Numancia han sido el desembolso más alto por un futbolista en esta etapa en Segunda.

--De verdad que no. Cuando llegas sabes que está en el punto de mira y que la gente piensa lo que han pagado por mí, que todo el mundo tiene esas expectativas. Al principio sí te sientes con esa presión, pero con el paso de las semanas y al ver que todo iba bien al principio ya no lo tuve presente.

--Ha firmado dos años en el Asteras Tripolis. ¿Qué espera en esta etapa?

--Pues lo mejor, sin duda. Me asesoré antes de venir, me hablaron muy bien y aquí somos 10 españoles y otros cuatro argentinos, todo eso ayuda. Todo lo que he visto y me han dicho es positivo, ya he visto un club profesional y serio. Afronto esta etapa como una experiencia fuera de España que siempre tuve en mente y que tenías ganas de vivir. La empiezo con ganas, también por jugar en una Liga importante y quiero disfrutar al máximo y cumplir tanto mis objetivos como los del equipo.