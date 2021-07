El primer lesionado de la pretemporada llega sin empezar a sudar para el Zaragoza, que comienza los entrenamientos esta tarde de miércoles. El Real Zaragoza ha anunciado que Carlos Vigaray "será sometido este jueves a una artroscopia diagnóstica, al no haber remitido las molestias en su rodilla derecha, tras el tratamiento conservador que se le ha aplicado desde el tramo final de la temporada pasada. La intervención se llevará a cabo en Madrid, en la Clínica Cemtro, a cargo del Doctor Guillén, bajo la supervisión del Jefe de los Servicios Médicos del Real Zaragoza, el doctor De Los Mártires". El lateral madrileño acabó con molestias la temporada pasada y el motivo de esta artroscopia es tener un diagnóstico claro para saber cuál es el problema que tiene en la rodilla. Así, como mínimo estará tres semanas de baja en el inicio de esta pretemporada.

En principio, se trata de una prueba preventiva y no se espera que la artroscopia revele un problema serio, aunque el jugador estuvo con una lesión en esa zona, un edema óseo tras un golpe que le tuvo nueve meses de baja entre finales de 2017 y la pretemporada de la 18-19 cuando militaba en el Alavés. Lo que se quiere establecer el diagnóstico fiable y, si no hay ninguna lesión articular en la rodilla, que el madrileño empiece la temporada el 15 de agosto con sus compañeros, aunque todo dependerá de lo que revele la artroscopia, de momento preventiva. Sin embargo, no es una buena señal que con el tratamiento conservador desde el final de la temporada pasadas no haya remitido la molestia. Con todo, el futbolista confía en que su lesión no vaya más allá de esas tres semanas.

Víctor Gómez, muy difícil

Vigaray, fichado en el verano del 2019 y que cumple su tercer y último curso en el Zaragoza, se ha visto lastrado por las lesiones musculares en las dos temporadas anteriores, sobre todo en la zona de los isquiotibiales, su punto débil. En la pasada temporada sufrió una en esa zona, en la pierna derecha, que le dejó fuera mes y medio al principio de la temporada, tras jugar en Alcorcón. Con Tejero de regreso al Eibar y con la intención de fichar a un lateral, puesto para el que el favorito es Víctor Gómez, aunque su cesión está muy complicada porque el Espanyol quiere que el Zaragoza asuma toda la ficha, que supera el medio millón de euros, lo que aleja mucho al futbolista, Juan Ignacio Martínez no tiene ahora mismo laterales de la primera plantilla, aunque el canterano Ángel López, uno de los cinco jugadores del Aragón que van a hacer la pretemporada, ocupa esa demarcación, aunque puede jugar en cualquiera de los puestos de la zaga.

