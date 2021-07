Carlos Vigaray no sufre un problema grave en su rodilla derecha. Así lo reveló la astroscopia diagnóstica a la que el madrileño fue sometido este jueves en la clínica Cemtro, en Madrid. La operación, llevada a cabo por el doctor Guillén, con la supervisión de Ireneo de Los Mártires, jefe de los Servicios Médicos del Real Zaragoza, descartó cualquier dolencia articular, por lo que el lateral permanecerá de baja durante un periodo aproximado de entre tres y cuatro semanas.

La intervención se ha llevado a cabo al no remitir las molestias que arrastraba el futbolista desde el tramo final de la campaña pasada, a pesar de haberse llevado a cabo un tratamiento conservador. La astroscopia preventiva, de este modo, estaba destinada a descartar un problema serio relacionado con el edema óseo en la zona que sufrió durante su estancia en el Alavés entre finales de 2017 y la pretemporada de la campaña 2018-19. La prueba no detectó problema articular y, por consiguiente, Vigaray estará recuperado antes del comienzo de la temporada 2021-22 aunque su concurso el primer partido de Liga ante el Ibiza parece poco probable ya que no podrá realizar la pretemporada con el resto de sus compañeros.

El historial de Vigaray con las lesiones es amplio desde que el defensa recaló, hace dos años, en el Real Zaragoza, sobre todo los percances musculares en la zona de los isquiotibiales, su punto débil. En la pasada temporada sufrió una en ese área, en la pierna derecha, que le dejó fuera mes y medio al principio de la temporada, tras jugar en Alcorcón.

En todo caso, el madrileño casi siempre fue titular cuando estuvo disponible. En total, disputó 26 partidos, todos ellos en el once inicial para completar 2.174 minutos en el terreno de juego. Además, anotó un gol (en La Rosaleda ante el Málaga en un partido que acabó con 1-2 a favor del Zaragoza).

Vigaray, que cumplirá 27 años en septiembre, tiene contrato con el Real Zaragoza durante dos temporadas más. Con Tejero de vuelta al Eibar tras su cesión, el madrileño es el único lateral diestro específico de la plantilla. El club pretende el difícil préstamo de Víctor Gómez (Espanyol).