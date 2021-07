Primera rueda de prensa de la pretemporada, primera comparecencia ante los medios presencial en casi año y medio en el Real Zaragoza y el protagonista fue el capitán Alberto Zapater, voz más que autorizada para hacer una radiografía de la situación actual y más en un momento clave, con la venta del club cerrada a falta de la firma.

Ahora bien, el canterano fue sincero y reconoció que ha querido desconectar en el verano, que no sabe apenas nada del proceso de cambio de dueños y que no es algo que esté en su mano, por lo que se dedica a entrenar: “Para tener opinión hay que tener información y seguramente igual sabéis vosotros (los medios de comunicación) más que yo y lo digo con honestidad. Es algo que como no está en mi mano… Nos tenemos que dedicar a entrenar y jugar y como podemos aportar es poniéndonos en forma y estando preparados para el primer partido de Liga”, apuntó.

El capitán confesó que entiende “que todo el mundo me pregunte pensando que voy a saber algo, pero cuando le contesto a la gente que no lo sé es que no lo sé”. “En verano necesitas desconectar, una salud mental aun sabiendo que es inevitable porque vas a Ejea y sabes que te van a preguntar, si estás por Aragón te van a preguntar”, agregó.

En el único momento en el que se mojó y dio su opinión fue para resaltar que, suceda lo que suceda, “lo que tenga que pasar será porque va a ser lo mejor para el Real Zaragoza”. Hasta entonces, con unos propietarios o con otros, lo que sí que quiso dejar claro Zapater es que da igual las condiciones de trabajo o con qué plantilla se cuente, ya que el club debe ser ambicioso y no perder la ilusión, una palabra que repitió en numerosas ocasiones.

“Al zaragocismo en general creo que hay algo que no nos tienen que quitar y es tener ilusión. A mayor ilusión, después de todos estos años vividos, hay que tener mayor humildad y responsabilidad, pero con ambición. En el Real Zaragoza hay que tenerla. Luego ya lo que pase o no (con la venta)…”, dijo. Y volvió a insistir en que “por lo que se habla, lo que se os dice (a la prensa) y lo que nos han dicho puede haber cambios pero no es algo que esté en nuestras manos, ya que en nuestra mano está entrenar, estar bien y pensar que tenemos una fecha y un horario para empezar bien la temporada”.

En cuanto a la lentitud en la planificación deportiva debido al proceso de venta del club, Zapater restó importancia a ese problema porque “todos sabemos que esto pasa todos los veranos, que haya entradas y salidas es habitual en el mundo del fútbol”, y volvió a recalcar que “tenemos que dedicarnos a entrenar”.

Sin fecha de retirada

Si con la temporada y con seguir vistiendo la camiseta de su Real Zaragoza está con mucha ilusión, no lo está menos en el plano personal por continuar disfrutando del fútbol. Por ello, ha cogido la pretemporada con ganas después de haber desconectado: “Cuando uno ya se hace mayor intenta saborear, disfrutar y valorar más las cosas. Te pegas todo el verano sin tocar un balón, buen con mi hijo, así que tienes ganas otra vez de césped y balón. Es algo que emociona”, afirmó.

Este año puede entrar en el podio de jugadores con más partidos en la historia del Real Zaragoza, algo que también “me ilusiona”, lo mismo que “mis hijos sean conscientes de que juego o de ver La Romareda llena otra vez”, pero dejó muy claro que lo importante es el equipo. Y hasta habló del ascenso: “Para cualquier zaragocista, poder tener eso en la mano es inexplicable, pero sobre todo tengo ilusión porque el equipo vaya bien. Hablar de ascender o no ya… Esa ilusión la debes tener. Ir partido a partido es nuestra realidad, llegar a los 50 puntos y a partir de ahí se verá, pero esa ambición está ahí”, subrayó.

Por último, no se pone fecha de retirada y prefiere no pensar en ello y que su cuerpo y su cabeza sean las que dicten cuándo será el momento: “Ahora mismo tengo ilusión por ponerme las botas, poder seguir haciéndolo y sé que cada año conlleva más dificultad. No sé si será mi último año o no, ya se verá. Si te lo planteas como último año lo valores más, pero no creo que sea bueno tenerlo en la cabeza”, destacó.