Está cogido el Real Zaragoza con pinzas pendiente de no menos de ocho o nueve fichajes, que podrían ser más en función de las salidas y con varias bajas que dar todavía, pero los 25 futbolistas, 20 de la primera plantilla y los cinco jugadores del Aragón, el portero Acín y Javi Hernández, Ángel López, Pablo Cortés y Luis Carbonell, que se han puesto a las órdenes de Juan Ignacio Martínez desde el miércoles lo han hecho con una exhibición de ganas y trabajo físico que ha conquistado a todo el cuerpo técnico. El Real Zaragoza se ha puesto manos a la obra en esta pretemporada a toda máquina y eso, en esta época de cambios en la propiedad, de ausencia de fichajes y con demasiadas incertidumbres, es una estupenda noticia.

Desde el miércoles por la tarde trabaja el Zaragoza tras pasar las pruebas médicas un día antes y no revelarse ningún positivo, algo que en otros muchos equipos sí ha pasado. Una larga sesión ese día, una doble el jueves, una intensísima el viernes que llevó al cuerpo técnico a anular la vespertina para no sobrecargar a los jugadores, y dos horas más este sábado para guardar descanso este domingo. Hay agujetas, dolores y cansancio, pero sobre todo hay satisfacción por el buen trabajo realizado. Es solo la primera piedra, pero está bien puesta ya.

En estos días, con Vigaray en el quirófano y con una larga recuperación de varios meses por delante ya que debe pasar otra vez por ese trance para solucionar su lesión en la rodilla y con Lasure en su proceso de rehabilitación del tumor testicular y al que aún le quedan unos tres meses para volver a jugar, en la Ciudad Deportiva se ha visto el compromiso y el esfuerzo habituales de los veteranos, de Cristian o Zapater, pero también de los jugadores que saben que deben irse, como Vuckic o Larra, o de los que tienen su futuro entre dudas, como Javi Ros, empeñado en seguir y demostrando razones para querer hacerlo, James o Ratón. Y, además, los recién llegados también están poniendo argumentos, el talento de Cortés, la capacidad de llegada de Carbonell, la velocidad de Ángel…

Al menos ocho fichajes

Claro, este Zaragoza con 20 jugadores del primer equipo ahora, sin contar a Vigaray y a Lasure, a los que se tardará en ver en el césped, y cinco canteranos, tiene una foto que va a contar con muchos cambios cuando llegue el primer partido de Liga, ante el Ibiza el 13 de agosto y más aún al final del mercado de fichajes. El proceso de venta de la propiedad, a punto de llegar a su culminación final tras demasiadas demoras, ha bloqueado los refuerzos, pero en el Zaragoza cabe esperar que lleguen un portero, si se va Ratón, algo que no está tan claro ahora un lateral derecho puro y otro de distinto perfil, además de la apuesta, todavía no cerrada y con complicaciones de por medio por Peybernes, un stopper, otro centrocampista, que no será Sanabria, dos extremos y dos o tres delanteros en función de la salida de Juanjo Narváez, que en el club se asume como más que probable, también por las ganas de jugar en Primera del colombiano, que también ha arrancado con fuerza la pretemporada, igual que Chavarría, cuya salida tampoco hay que descartarla, no a un equipo español, porque las puertas que tenía abiertas se le han cerrado pero sí quizás a un extranjero. Y Vuckic, Larra, Baselga o Bikoro no estarán seguro el 31 de agosto en el Zaragoza, o al menos esa es la intención. Muchos cambios por hacer, pero al menos el arranque, entre tantas incertidumbres, muestra a un equipo con hambre y con ganas de llegar a punto al comienzo de Liga.