Borja Garcés es una de las grandes preferencias de Miguel Torrecilla para reforzar el ataque del Real Zaragoza, el 'killer' deseado. El delantero del Atlético de Madrid, que ha estado cedido en el Fuenlabrada durante la segunda vuelta de la campaña pasada, gusta mucho en el club y, según fuentes cercanas al entorno del futbolista, ya se ha hablado con la entidad colchonera para buscar una cesión que no es sencilla, puesto que al punta no le faltan pretendientes en la categoría de plata, con el Tenerife, el propio Fuenlabrada y el Málaga entre ellos, aunque la prioridad en el club rojiblanco es que si sale cedido intente jugar en la élite o en Portugal, algo que no es muy factible, y la segunda vía es que recale de nuevo en la categoría de plata, con el Zaragoza bien posicionado en ese caso.

Borja Garcés (Melilla, 6-8-99) está ahora realizando la pretemporada a las órdenes de Diego Simeone, que solo cuenta con 10 futbolistas del primer equipo y que se ha llevado hasta 13 canteranos para empezar el trabajo veraniego, por lo que el delantero melillense aún deberá esperar para conocer su destino, pero la idea es que vuelva a salir. Como mínimo, durante esta semana en Los Ángeles de San Rafael, donde el equipo está concentrado, Garcés estará a las órdenes de Simeone, aunque todo apunta a que serán algunos días más, hasta final de mes probablemente. Eso sí, le queda un año de contrato y antes de ser cedido el club rojiblanco quiere renovarle.

En Segunda su tramo final de temporada tras llegar al Fuenlabrada cedido a mediados de enero fue de muy buen nivel, con 22 partidos disputados y siete goles entre Liga y Copa. Con el presupuesto limitado que va a tener el Zaragoza, en el mejor de los casos y con la nueva propiedad de un millón y medio más en el límite salarial, ir a por delanteros que ya han hecho quince o veinte goles en Segunda en un año es un imposible. Hay que intentar buscar los arietes que tengan ese potencial para hacerlo, como fue el caso de Luis Suárez hace dos años, que venía de marcar solo siete goles en el Nástic y marcó 19 en el Zaragoza.

A sus 21 años, el jugador colchonero aprovechó muy bien su cesión en el Fernando Torres y se hizo un fijo en el conjunto madrileño, donde José Luis Oltra quiere volver a contar con él. Con sus 1,83 metros de altura, Garcés es un 9 de área, con mucha capacidad de remate y olfato, pero también con buenos movimientos y con buena asociación. El Zaragoza espera que las fluidas relaciones con el Atlético ayuden a su fichaje, aunque como ya pasó con Juanma Sanabria en la pasada temporada será vital que los colchoneros asuman una parte del salario del futbolista, que ve con buenos ojos llegar al Zaragoza si no puede dar el salto a la élite porque el conjunto aragonés es un escaparate mayor que el Fuenlabrada y su paso por La Romareda podría suponer un mayor crecimiento como jugador.

Cristo González gusta mucho

Garcés empezó su carrera en Melilla, en el Gimnástico melillense y en el Rusadir, para dar el salto en 2016 a la cantera del Atlético, empezando en juveniles y con el paso al filial en la 18-19. En el primer equipo colchonero debutó el 15 de septiembre de 2018, ante el Eibar en el Calderón y con gol en los últimos minutos para firmar las tablas. En marzo de 2019 tuvo una grave lesión de rodilla, al romperse el cruzado, y reapareció en 2020. Sin embargo, esta última temporada, tanto en el filial del Atlético, con siete encuentros, como en el Fuenlabrada, con 22, ha demostrado que está plenamente recuperado de esa dolencia y que cumple los parámetros de Torrecilla y JIM, ya que la idea es fichar jugadores que conozcan la categoría y que vengan de un rendimiento regular.

El Real Zaragoza debe fichar al menos dos delanteros, quizá hasta tres al irse Juanjo Narváez, y Borja Garcés está muy alto en la lista de prioridades, como también lo está Cristo González, que gusta mucho en el club aragonés, como ya contó este diario. Por el delantero del Udinese, cedido en la última temporada en el Mirandés, ha preguntado media Segunda (Zaragoza, Sporting, Tenerife, Oviedo o Valladolid) y cuenta con alguna posibilidad en Portugal. Formado en la cantera del Tenerife, ha militado también en el Huesca. Una opción inviable pero tanteada ha sido la de Enric Gallego, que va a salir de Osasuna con la carta de libertad, pero de un elevadísimo coste y para la zona de ataque también Torrecilla mostró su interés por Stoichkov, mediapunta del Mallorca, que aún debe solucionar su salida del club balear, pero cuando lo haga apunta al Eibar. Una alternativa valorada es el zaragozano Álex Millán, que saldrá cedido del Villarreal, donde ahora se entrena con el primer equipo tras subir del filial, y que es una posibilidad más factible que las anteriores, pero sin experiencia en Segunda.