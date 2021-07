Terminó la temporada pasada y la decisión de Álvaro Ratón era absolutamente firme en salir, un deseo en el que iba, y va, a encontrar facilidades por parte del Zaragoza, que entiende la intención de buscar minutos del arquero, suplente ideal por su experiencia y su competitividad para Cristian. Sin embargo, el paso de la semanas ha hecho que la continuidad de Ratón empiece a ganar muchos enteros. Las vías de Segunda, Ibiza, Cartagena o Burgos, se cerraron, la opción del Sabadell en Primera RFEF, se desvaneció y ahora mismo solo la UD Logroñés parece una alternativa abierta para el meta, que por cuestiones familiares no quiere salir al extranjero. Si al final se acaba quedando, se mantendría una dupla con el portero argentino, titularísimo desde que llegó en 2017, que alcanzaría su quinta temporada consecutiva.

Ambos tienen contrato hasta 2023 y Ratón ya intentó en enero marcharse, con una cesión al Nástic abortada al no pasar René Román, su sustituto, el reconocimiento médico. Ahora, si el gallego no se va, llegará el quinto curso seguido de ambos, con Guillermo Acín, que alternará el filial y el primer equipo como tercero en discordia. No es fácil que una misma dupla de arqueros se mantenga en el fútbol actual tanto tiempo. En la historia reciente, Juanmi y César Láinez lo hicieron tres cursos seguidos, entre 1999 y 2002, un registro ya superado por el dúo actual. Cedrún y Vitaller compartieron guantes entre 1985 y 1989, cuatro años, si bien el último curso el titular fue Chilavert, mientras que el récord lo tienen Manolo Nieves y Juan Luis Irazusta, que entre 1972 y 1981 estuvieron nueve temporadas juntos, aunque en algunas de ellas tuvieron que compartir protagonismo con Manolo Villanova o Andrés Zapico Junquera. Eso sí, la distribución de los partidos entre Nieves e Irazusta en esos años fue más igualitaria que la que han vivido hasta ahora Cristian y Ratón. Mientras, Pedro Lasheras y Enrique Yarza estuvieron siete temporadas juntos desde 1954 hasta 1961, en las que el portero madrileño tuvo primero el protagonismo para después ganarlo el mítico Yarza, el guardameta de los Magníficos, el que más tiempo estuvo en la historia del Zaragoza y que completó hasta 16 temporadas, con 333 partidos oficiales. Eso sí, no es el que más jugó, ya que Cedrún, con 12 campañas pero 361 encuentros, le superó en esa cifra

Roles muy definidos

El caso es que Cristian Álvarez y Álvaro Ratón tienen muy definidos los roles en la época reciente. El gallego, que llegó para el filial en el verano del 2015, vivió con Láinez en el banquillo en el final del curso 16-17 su mejor época, con una titularidad fija en el último tramo de ese curso. Después, ha estado a la sombra del argentino, contando con la Copa y con los partidos que este se ha perdido por lesión y sanción. Así, Ratón ha jugado 38 citas oficiales en las últimas cuatro temporadas por las 150 que acumula el argentino desde que llegó.

Este periodo de estabilidad ha venido después de una época muy complicada bajo los palos zaragocistas. En la 16-17 Irureta, Saja y Ratón se alternaron en ese arco y en la anterior lo hicieron Manu Herrera y Bono. En la 14-15 el marroquí compartió protagonismo con Whalley y Alcolea, mientras que el primer curso tras el descenso en el 2013 tuvo en Leo Franco a su dominador. En lo que va de siglo, César Sánchez (05-08) y, en menor medida, Láinez (01-04) fueron los que más tiempo dominaron la plaza de forma continuada, pero ya han sido superados por Cristian.