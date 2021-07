Afronta su quinta temporada en el vestuario zaragocista Íñigo Eguaras, uno de los pesos pesados del grupo y uno de los capitanes, experiencia de sobra a sus 29 años para saber que el Zaragoza necesita refuerzos para afrontar el curso después de ser uno de los pocos equipos que aún no ha hecho incorporaciones y tras una temporada de tanto sufrimiento como la pasada. “Está claro que el equipo necesita fichajes, con lo que tenemos ahora el año pasado se vio que tuvimos que luchar por el descenso y se han ido piezas claves y varios cedidos. Necesitamos incorporaciones. Todo el que venga, bienvenido será y lo recibiremos con los brazos abiertos”, afirma el centrocampista navarro, que en todo caso no ve preocupación en el vestuario por ese asunto: “Nerviosismo ninguno porque sabemos en la situación en la que está el club. Esperemos que se solucione cuanto antes y nosotros no hablamos de eso. Lo que queremos es que los que lleguen sean piezas claves, que aporten ese grano de arena y luchemos por algo bonito”.

“No nos inquieta el proceso de venta, no sabemos absolutamente nada y no es un tema que se hable dentro del vestuario, estamos centrados en la pretemporada"

La situación en la que está el club es en un proceso de venta, con la inminente llegada de Spain Football Capital que se ha ido demorando y que ha bloqueado hasta el momento la posibilidad de fichar hasta que se produzca ese desembarco: “No nos inquieta, no sabemos absolutamente nada y no es un tema que se hable dentro del vestuario, estamos centrados en la pretemporada. Lo que pase con el club y lo que venga, bienvenido sea”, explica Eguaras, que optó por la misma vía que Zapater al echar balones fuera sobre un proceso de venta de la SAD que tiene en vilo al zaragocismo y paralizada a la entidad.

Las cuentas de los fichajes

En todo caso, Miguel Torrecilla como director deportivo ha marcado en su agenda de refuerzos al menos ocho opciones: un portero si se va Ratón, un lateral derecho, posiblemente otro polivalente, el regreso de Peybernes, uno o dos centrocampistas, dos jugadores de banda y dos o tres delanteros en función de la salida de Narváez. Eguaras, en todo caso, no ve necesarios tantos refuerzos: “Mantenemos una base del año pasado y eso es importante, con un par de fichajes el equipo puede optar a algo muy bonito. Conocemos al míster y su idea, con lo que tenemos no nos va a dar, pero con un par de incorporaciones podemos luchar”, indica.

El centrocampista navarro, que ha disputado 147 partidos oficiales en sus cuatro temporadas anteriores, percibe un trabajo muy bueno en estos primeros días: "Hemos empezado muy bien, se nota mucha ilusión y ambición, gente con hambre por demostrar que quiere estar aquí. El nivel de los entrenamientos está siendo muy alto y la plantilla ha venido enchufada”, asevera, también mirándose a sí mismo, en un curso especial para él. Con contrato hasta 2024, la campaña pasada fue la de mayor irregularidad en su rendimiento, disputando 35 partidos, con 30 de ellos en el once liguero.

“Tengo ganas de reivindicarme, sé lo que puedo dar y el año pasado fue una temporada difícil en todos los aspectos y no se puede volver a repetir"

“Afronto el año con mucha ilusión, es una temporada muy importante para mí, ya que el año pasado no estuve a mi nivel y se vio que sufríamos. Venimos con ilusión, con ambición de demostrar que el Zaragoza no puede luchar por lo que peleó el año pasado, hay que dar un pasito adelante y el objetivo es estar lo más arriba posible para intentar ascender”, sentencia Eguaras, que tendrá la competencia en el medio con la llegada de un pivote defensivo de diferente perfil al suyo y que sabe que necesita dar más en su nivel: “Tengo ganas de reivindicarme, sé lo que puedo dar y el año pasado fue una temporada difícil en todos los aspectos y no se puede volver a repetir. Este año las sensaciones son buenas y espero un año bonito”.

A la espera de jugar el primer amistoso ante el Teruel el sábado “para coger sensaciones con el balón”, Eguaras elogió el nivel de los cinco canteranos subidos del Aragón y del juvenil, el portero Acín, Javi Hernández, Ángel, Carbonell y Pablo Cortés. “En la situación del club necesitamos a la gente de la cantera. Son jóvenes, con talento y tienen muchas ganas de demostrar y de aprender".