Detrás de una voz quizá algo tímida sobresalió un futbolista con ideas y mensajes muy claros. Fran Gámez tiene muy interiorizado y asumido que ha venido al Real Zaragoza a por el ascenso a Primera División y a dar su mejor nivel después de un curso en el Mallorca en el que no ha jugado tanto. Doble objetivo, pero sobresale el grupal por encima del individual.

El valenciano, teniendo otras opciones encima de la mesa, como por ejemplo del Leganés, se decantó por el club blanquillo "por todo". "Se puso en contacto un club tan histórico como éste y me apetecía mucho defender esta escudo y poder decir el día de mañana de jugué en el Real Zaragoza", aseguró en su presentación en La Romareda. En definitiva, "ha sido una decisión fácil".

En cuanto al ascenso, el lateral recordó que ha conseguido dos veces alcanzar con el Mallorca la máxima categoría, una como gran favorito por ser un recién descendido, que fue este mismo año, y otra como sorpresa, llegando de Segunda B. Por ello, bromeó, "espero que venga como un talismán", pero ya hablando más en serio, Gámez recalcó que "vengo para eso y para luchar por ese objetivo". Es decir, para el ascenso, pero sabiendo que "la Segunda es una categoría muy difícil, son muchas jornadas y hay que ir poco a poco pero con un objetivo claro por el escudo que llevamos".

Sobre si le puede pesar esa responsabilidad o arrugarse fue tajante: "Asustarme, para nada". "Tengo muchísima ilusión y tengo muy claro lo que quiero hacer en este club y a lo que he venido", destacó antes de hablar también de su objetivo personal. "No sé si la palabra es reivindicarme después de un año no tan bueno, pero tengo muy claro a lo que vengo".

Y para conseguir el ascenso a Primera, Gámez tiene claro el camino a seguir: "La segunda es larguísima, muy difícil, habrá momentos en los que parece que va todo rodado y otras en las que todo lo contrario, pero si algo hemos tenido en esos dos ascensos ha sido la unión del grupo, que parece un tópico pero es una realidad. Si todos tenemos claro lo que queremos podremos conseguir cosas bonitas".

Por último, reconoció que el proceso de venta del club no le ha trastocado nada su ilusión por llegar a la entidad aragonesa ya que afirmó que "hablamos con mi representante y con Miguel (Torrecilla) y ni pregunté por el estado de la venta, porque solo quería venir aquí, así que ha sido muy fácil".