En su primera comparecencia tras casi dos semanas de pretemporada, con la plantilla todavía con muchas tareas pendientes y en medio de un proceso de venta del club que se ha demorado en demasía, Juan Ignacio Martínez exhibió un mensaje tan medido en lo que quiso transmitir como repleto de optimismo, el que necesita un zaragocismo que no puede evitar tener dudas con todo lo que vive la SAD. Y ahí JIM fue claro. “El Zaragoza tendrá un equipo supercompetitivo, muy bueno, para llevar al club al sitio que merece”, aseguró, avisando que no iba a mencionar la palabra Primera y que al equipo “aún le quedan muchas cosas que formalizar” en los refuerzos y en las bajas, pero mostrando su tremenda seguridad en el trabajo de Miguel Torrecilla, con el que ya coincidió en el Cartagena y en el Salamanca. “Siempre que hemos trabajado juntos ha confeccionado muy buenos equipos y aquí no va a ser menos”. Además, dejó en el aire la posibilidad de que a Pinatar pudiera ir un central, con el nombre de Peybernes encima de la mesa, aunque la negociación para su salida del Almería sigue enquistada entre sus agentes y el club andaluz.

En ese mensaje de confianza y seguridad, JIM sabía que las preguntas sobre el proceso de venta de la entidad a Spain Football Capital y cómo afecta al equipo que aún no se haya firmado ese traspaso accionarial iban a ser inevitables “Cuando empezó la pretemporada el presidente nos transmitió en el vestuario tranquilidad y naturalidad, nos dijo que posiblemente podía llegar un cambio de dueños y de accionariado, pero que nosotros teníamos que trabajar en el equipo. Lo que estamos viviendo no me influye en el trabajo. Claro que como entrenador te gusta tener el equipo más hecho, pero eso no pasa ni en los mejores clubs de Europa y tampoco sucede en el Zaragoza. Y estamos en ese déficit de jugadores”, enfatizó el preparador zaragocista, que también dejó claro que la incertidumbre en las vacaciones, tras acabar la Liga, no hizo que se planteara marcharse y no cumplir su año de contrato, porque “me fui tras el final de la temporada con la confianza de una parte fuerte del club. Desde ese momento la ilusión está multiplicada por mil y en ese aspecto no ha habido ninguna duda”, aseveró.

Esperar por ahora a Peybernes

No quiso hablar de posiciones concretas en los al menos siete fichajes que deben llegar, la mayoría en una zona de ataque que va a ser casi completamente nueva, y “lógicamente para que haya entradas debe haber salidas”, pero sí reconoció de cara a la concentración en Pinatar Arena que empieza el jueves que el positivo de Clemente deja cojo al equipo en el centro de la zaga. “Vamos a ver si en los próximos días puede llegar un central, pero no puedo confirmar nada porque esas gestiones las lleva Miguel. No descubro nada con Peybernes, que ya estuvo con nosotros, pero pertenece a su club y no sé cómo están las negociaciones. Miguel barajará otros nombres seguro”, reseñó. De momento, la intención de Torrecilla es esperar al galo tras su gran rendimiento en su cesión el curso pasado para que obtenga la carta de libertad del Almería para firmar por el Zaragoza, pero las negociaciones de su agente no están siendo sencillas y el club andaluz empezó pidiendo traspaso por el defensa.

“A Miguel le he dicho que no tengamos prisa y que no demos volantazos, que estemos convencidos del futbolista y que si tenemos que esperarnos dos o tres días más se espera”, indicó JIM, recordando que en otros clubs en que ha estado arribaron también jugadores avanzada la pretemporada e incidiendo en que que en su llegada en diciembre, “en un momento más crítico, no pedí nada". Llegaron tres refuerzos en enero y se logró la salvación. Ahora, es tiempo de dar un cambio importante en la plantilla para buscar el ascenso. “Cuando vine dije que no se nombrara la palabra Segunda B. Entiendo la palabra Primera, pero no la voy a nombrar sino hablar solo del lugar que merece este club por historia y por todo. No es una superstición ni un tabú. Además, el Espanyol subió en mayo y no podemos hablar en julio de Primera, nos estaríamos equivocando”.

El positivo de Clemente y la vacunación han hecho perder algunos entrenamientos que se recuperarán en las cargas de trabajo y en los conceptos y el Zaragoza se mide al Calahorra este martes y empieza una concentración el jueves, donde se enfrentará al Elche, el Valencia y el Atromitos, que “nos va dar un punto más de lo que queremos, aunque está claro que el estrés solo te lo da la competición”. Mientras llega, con el estreno ante el Ibiza el 13 de agosto, el entrenador alicantino hizo un boceto del Zaragoza que espera tener cuando empiece el fuego real, cuando llegue la competición. “Vamos a ser un equipo reconocible, en una palabra. Queremos ser protagonistas con el balón y para eso hay que sufrir cuando no lo tengamos, con la presión alta e intensa tras pérdida. Queremos intentar jugar desde atrás, lo que nos permitan los rivales, y generar los espacios”, explicó.

Sin mirar el DNI

En este sentido, mostró su satisfacción porque los jugadores “lo que les transmitimos lo están absorbiendo y lo llevan a la práctica”. Y entre ellos están los cinco canteranos, el meta Acín, Pablo Cortés, Carbonell, Ángel y Javi Hernández, además del trabajo puntual de Puche y Castillo. “Son chicos muy jóvenes, de 17 años, como Ángel o como Pablo, pero no miro el DNI. Si son capaces de decir aquí estoy yo, bienvenidos sean. Pero tengo que ser cauto y frío, respetando el proceso de formación y muchas veces nos precipitamos. Todo nos lo irán diciendo los partidos. En el entrenamiento contagian entusiasmo y lo están haciendo muy bien”, recordó

Mientras llegan esos refuerzos, siete más como mínimo, el Zaragoza solo ha hecho uno, el lateral Fran Gámez, que “es un futbolista muy ofensivo, va muy bien hacia delante, asiste bastante y es todo pundonor. Llegó tarde al fútbol profesional y ha hecho temporadas muy buenas en Mallorca, en particular en Primera. Le hablaron del Zaragoza y no se lo pensó, lo que deja claro que en ese club podemos presumir de marca”, aseveró el técnico zaragocista.

Por último, se mostró confiado en ver La Romareda con el mejor aspecto posible de público, para un aforo que se maneja del 70% en el comienzo de Liga, si bien el devenir de la situación sanitaria puede complicar ese deseo que tenían los clubs y el Gobierno, aunque será la DGA la que marque los aforos en la comunidad, algo que se espera que suceda en breve. “Estoy deseando también ver el estadio con público, aunque eso conlleva que te puedan silbar con los cambios o al equipo, pero siempre me quedo con lo positivo y La Romareda ruge. Esperemos que la situación actual no vaya a más y que la vacunación avance rápido. Todo el mundo habla de un 70% de aforo, pues ojalá, será una señal magnífica y algo muy bien recibido”.