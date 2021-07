Son muchas pretemporadas que ha vivido Cristian Álvarez a lo largo de su dilatada trayectoria deportiva y después de la derrota contra el Calahorra, que fue justa y ante un rival de inferior categoría, dejó claro que este desliz no deja de ser un amistoso más del verano y solo eso. «Fue el primer partido. Comenzaron fuerte y apretaron más, pero bueno, es solo el primer partido», justificó el portero argentino.

En cuanto a la acción del primer tanto del Calahorra, en la que dudó en la salida a un balón rechazado dentro del área pero en la que midió mal, el portero no se mojó y aseguró, de forma escueta: «No me acuerdo de la jugada, tengo que verla».

Sin embargo, pese a la derrota, Cristian saca conclusiones positivas. Recordó que todavía quedan encuentros por delante y que todavía hay margen de mejora antes del inicio de la campaña frente al Ibiza. «Creo que estamos trabajando bien. Estamos empezando a sintonizar otra vez con el cuerpo técnico, que con los que nos están guiando en la pretemporada. Tenemos que ir acumulando trabajo cada día», dijo.

En cuanto al partido, sí que reconoció que pudieron pesar algo las piernas ya que «son nuestros primeros minutos de fútbol», lo que se tradujo en que «no hemos estado finos con el balón». De todos modos, apuntó el portero argentino, «hay que ir cogiendo ritmo, confianza en nuestro juego y tenemos tiempo por delante».

Sobre si le molesta a él una derrota contra un equipo de inferior categoría como el Calahorra, de Primera RFEF, o si en cambio no le da tanta importancia por tratarse simplemente de un encuentro amistoso que, además, era el primero por la suspensión del Teruel del pasado sábado, Cristian reconoció que le duele como todos los encuentros: «Como todos los partidos. Duele en el momento y uno se cabrea, pero conforme va pasando el tiempo es como en cualquier trabajo, se va pasando y empiezas a pensar en el siguiente partido y en entrenar».

Por último, el portero argentino también se refirió al proceso de venta del Real Zaragoza, que lleva varias semanas trastocando la actualidad de la entidad. «Estamos a la expectativa y esperando a ver qué va a suceder. No hay muchas novedades al respecto. Parece ser que van a vender el club y van a venir nuevos propietarios, no tengo ni idea. Esperando un poco a ver qué es lo que sucede y desde el lugar que nos toca a nosotros, seguir trabajando», aseguró con sinceridad Cristian Álvarez. Para finalizar, sobre si le inquieta como jugador todo el ruido institucional por la venta de la entidad, el portero argentino fue tajante: «No me preocupa»