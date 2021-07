El 14 fue en el Real Zaragoza la temporada pasada el Toro Fernández, de nefasto paso de zaragocista, sin una diana en su currículum, pero Francho no lo dudó a la hora de escoger ese dorsal. “Futbolísticamente mi ídolo siempre ha sido Xabi Alonso y además es un número que me gusta, es el día del cumpleaños de mi madre. Se juntaron muchas cosas y no lo dudé”, asegura el canterano, que tiene muy buen gusto a la hora de escoger ídolos y la elegancia del centrocampista donostiarra, ahora entrenador del Sanse, al que se enfrentará el Zaragoza en la categoría de plata, es un buen ejemplo a seguir.

Francho se hizo grande en su primera temporada en el Zaragoza, indiscutible con Iván Martínez en el medio y también después con JIM, pero el canterano quiere más en este segundo año en el primer equipo, una circunstancia que también viven Francés y Azón, si bien este último no tuvo tanto protagonismo como los otros dos. “Estamos para aportar, el año pasado teníamos la vitola de canteranos, este año se nos quita y tenemos que ofrecer igual o más para sacar esto adelante. No sé si dejamos el listón alto, pero hay hay que seguir en esa línea y mejorarla si se puede”, refleja.

Un Zaragoza que en Pinatar está con siete jugadores del Aragón en su expedición. Francho, el verano pasado, llegó como miembro del primer equipo, pero recién subido al mismo, un papel que ahora como futbolistas del Aragón les toca a los Acín, Ángel, Pablo Cortés, Carbonell, Puche o Iván Castillo. ”Intento hablar con los canteranos, animarles, dejarles claro que si están aquí es por algo y que no se cierren las puertas a nada, que la situación del club ha llevado a que vengan tantos chicos. Yo era uno como ellos hace un año, seguro que aportan y trabajan. Tanto nosotros como los chicos del filial vivimos un momento para avisar de que estamos aquí y para ayudar al club lo máximo posible".

Sin inquietud y sin fichajes

El canterano no se mostró preocupado por la falta de fichajes: ”Nosotros no hablamos de fichajes en el vestuario, el que tenga que venir, vendrá y el que se tenga que ir, se irá y seguro que es lo mejor para el equipo. No nos inquieta, tenemos que estar tranquilos, centrados en lo nuestro, es un tema del club y seguro que se arregla pronto todo. Pueden llegar uno por cada línea, la defensa está un poco mejor y la portería está bien cubierta, pero lo que venga seguro que será lo mejor para el club”, sentenció Francho, que no puso excusas por la mala imagen en Calahorra, aunque espera una mejor versión este sábado ante el Elche, “que nos va a exigir más”.

Su debut en el equipo de su vida estuvo marcado por las gradas vacías, pero ahora Francho, aunque sea a un porcentaje solo del aforo total ya va a empezara vivir una Romareda con más calor, algo que solo sintió en los partidos del Youth League, pero no aún con el primer equipo: ”A la afición le digo que estén tranquilos y que no nos cabe ninguna duda de que van a estar ahí animando y apoyando. A ver si ahora puede venir ya el público, estamos deseando de que se llene La Romareda para sentirlos cerca”.