No es una carrera sencilla ni es el único candidato pero el Real Zaragoza se ha posicionado en la puja por Ibai Gómez y cuenta con opciones de convencer al extremo vasco, que acaba de rescindir el año de contrato que le queda con el Athletic de Bilbao. Miguel Torrecilla, director deportivo zaragocista, ya ha hablado con el futbolista de Santutxu (Bilbao, 11-11-89) y con su entorno y ahora mismo es una opción abierta, de máxima dificultad, pero abierta. De hecho, el extremo cuenta con el interés de varios equipos de Segunda, como el Girona, el Leganés, el Tenerife o el Sporting, además del Zaragoza, mientras que también el Elche, el Rayo Vallecano, donde está su compañero Andoni Iraola como entrenador, y el Alavés lo tienen en el punto de mira. El futbolista, un extremo que puede jugar en las dos bandas, aunque suele hacerlo más en la derecha, destaca por su calidad y capacidad de desborde, además de que tiene gol, una de las mayores necesidades del conjunto aragonés

Tras 12 temporadas en Primera, ya que debutó en el Athletic en la 10-11, Ibai, de 30 años, no va a priorizar el montante económico de la ficha y tampoco que el club esté en la máxima categoría, lo que quiere es sentirse importante en el equipo al que vaya y a un proyecto que le ilusione. Es decir, no le importa jugar en Segunda. El Zaragoza, en ese sentido, es un histórico y le seduce como posibilidad. La decisión no está tomada, pero el futbolista no quiere que se alargue mucho tiempo. Sus condiciones en el Athletic son inasumibles para cualquier club de Segunda de los antes citados, también en buena lógica para el Zaragoza, pero Ibai Gómez ya rescindió en su día con el Athletic para marcharse al Alavés, no se va a mover en la decisión por ese factor y está dispuesto a rebajar sus emolumentos en un buen porcentaje si el proyecto le convence.

Ibai dejó el Athletic la semana pasada después de 193 partidos oficiales en el equipo bilbaíno divididos en dos etapas, la primera de ellas entre 2010 y 2016, cuando rescindió también su contrato para fichar por el Deportivo Alavés, y la segunda, después de dos años y medio en Vitoria, desde enero de 2018 hasta la actualidad. El extremo de Santutxu, donde comenzó su carrera para después pasar por el Sestao River y llegar al Bilbao Athletic en 2010, fue la primera incorporación de la junta directiva encabezada por Aitor Elizegi en 2018 elegida unos días antes y, en estos dos años y medio, ha disputado 47 encuentros oficiales, 44 de liga y 3 de Copa, en los que marcó un gol. La última temporada su participación apenas contó tanto para Gaizka Garitano como para Marcelino García Torcal, y su participación se limitó a 13 encuentros ligueros, solo 4 de ellos como titular.

El Real Zaragoza tiene en el ataque su absoluta prioridad en el mercado de fichajes, ya que Torrecilla debe contratar dos o tres delanteros por la más que probable marcha de Juanjo Narváez y dos extremos, ya que en ese puesto específico solo cuenta con Larrazabal, que tiene todas las papeletas para salir. Ibai Gómez, con 226 partidos y 28 goles, sería un refuerzo de lujo para la banda zaragocista y Torrecilla está dispuesto a jugar sus cartas para convencerlo.