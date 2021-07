Han pasado ya muchos días desde que acabó la temporada el pasado 30 de mayo y por Juanjo Narváez sigue sin haber una oferta en firme en las oficinas zaragocistas, más allá de no pocos tanteos. Es verdad que en la dirección deportiva que encabeza Miguel Torrecilla se ha trabajado en un escenario sin el colombiano, máximo goleador con nueve dianas el curso pasado y que su salida sigue siendo la posibilidad más factible, porque además el futbolista anhela jugar ya en la élite y el Zaragoza, aunque el deseo de Spain Football Capital cuando desembarque es no traspasar al punta, le abrirá esa puerta si la oferta ronda los 3 o 3,5 millones. Pero de momento no ha llegado y a Narváez se le ve con gesto serio y huidizo estos días en la concentración en San Pedro del Pinatar.

Narváez, que cambió de agencia de representación en abril para fichar por Wasserman, ha estado siempre en el punto de mira del Elche, que ya en enero presentó una oferta de dos millones por el futbolista que el club rechazó por la importancia en el equipo que tenía el futbolista, que eso sí bajó su nivel en la recta final del campeonato. El interés del Elche, rival este sábado y hasta ahora su mayor pretendiente, se mantiene, aunque tiene ahora mismo otras prioridades y si al final acaba saliendo Guido Carrillo buscarán un 9 de referencia más que un segundo punta, aunque también van a por un jugador que pueda moverse por todo el frente de ataque y ahí sí encaja Narváez. Con todo, el interés del Elche en su fichaje parece que es menor que en enero en estos momentos, aunque aún queda mercado.

El Espanyol también lo tiene en su agenda, pero de momento no ha movido sus intenciones a la espera de tener saldo para fichar, algo que por cierto sí posee el Elche. En todo caso, el club catalán parece condenado a afrontar operaciones de bajo coste, cesiones sobre todo, en los refuerzos y el cambio de agencia de Narváez no ayuda a su llegada a Cornellá. Al revés, lo dificulta, teniendo en cuenta que el cafetero no es allí una de las primeras opciones. El Granada, tras su cambio de entrenador y de director deportivo, no está en la puja, aunque lo cierto es que antes tampoco era una prioridad para el club nazarí.

Con todo, Narváez y sus representantes siguen a la espera de que los tanteos que han recibido en Primera y en el extranjero fructifiquen en una oferta formal para poder cumplir el deseo del punta de dar el salto a la élite, teniendo en cuenta que le quedan dos años más de contrato y que el 20% del traspaso iría para el Betis, de quien se desvinculó en el verano pasado. El adiós del colombiano, previsto y en los planes más realistas del club, haría que el Zaragoza fichara hasta a tres delanteros.

La situación de Chavarría

El otro jugador por el que el Zaragoza espera alguna oferta en firme es Chavarría. No va a llegar de España, donde los clubs que lo tenían en la agenda, como Levante, Osasuna y Granada, ya tienen cubierto el lateral izquierdo, pero sí puede hacerlo del extranjero, apunta a hacerlo de hecho. Su salida obligaría todavía más un fichaje en los costados, que sería un lateral polivalente para cubrir ambos flancos teniendo en cuenta que a Vigaray aún le quedan varios meses de baja a la espera de ser operado, no menos de cuatro, lo mismo que a Lasure, al que aún le restan unos tres tras superar su tumor testicular.