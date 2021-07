--¿Cómo están siendo estos primeros días de pretemporada?

--Son la toma de contacto, no ha habido tampoco muchas modificaciones en el equipo y nos conocemos todos, eso es una ventaja. Son días de trabajo intenso, de ir cogiendo sensaciones y deseando empezar una Liga que esperemos que sea la definitiva para subir a Primera.

--No ha tardado ni una pregunta en lanzar ese mensaje ambicioso.

--Es que lo veo así, soy de la casa y siento que el Zaragoza siempre tiene que estar en Primera. Para mí es uno de los objetivos principales y tiene que ser así, no hay otra.

--¿Ha pasado unas vacaciones de incertidumbre o ha tenido claro que usted no se iba a mover del club?

--Eso nunca se sabe, porque un día te quieren y a lo mejor al siguiente no. Estoy en el Zaragoza, tengo contrato y de momento seguiré aquí unos años más.

--¿Qué le transmiten sus agentes y la entidad a ese respecto?

--Es que hasta que no acabe el proceso de venta del club, del que tampoco sabemos nada, estamos a expensas de eso, pero insisto, yo creo que seguiré.

--¿Con qué objetivos lo hace tras un año tan brutal como el que vivió?

--Con los máximos. Fue una temporada dura, tanto por la dinámica en la que se metió el equipo como por el aspecto mental. A nivel personal sí fue un año increíble, ni en mis mejores sueños pensé haber jugado tantos partidos y hacerlo a tan alto nivel, además de conseguir una salvación que era imprescindible y que se nos puso muy difícil.

--Titularidad, toneladas de elogios, el Europeo sub-21, reconocimientos… El año fue para enmarcar.

--Sí, había momentos de casi no creértelo, mi familia a veces me lo decía que no se lo creía. Es un año inolvidable, me hice titular en un Zaragoza y como central con 18 años y ya la llamada de la selección fue una locura.

--¿Su reto individual para la próxima temporada es?

--Jugar los máximos partidos posibles y si tengo la oportunidad volver a la selección sub-21 o a la sub-19.

--¿Bajaría de escalón?

--Claro, con la sub-21 no llegué a jugar y entiendo que si no tengo minutos en la selección más grande es porque hay muchos futbolistas de nivel y más mayores, por lo que me gustaría hacerlo con la sub-19, que es un peso pesado y que también me hace muy feliz estar ahí.

--¿Le da vértigo tener el listón tan alto, pensar que debe cumplir con una expectativas muy altas?

--Sí puede dar vértigo lo vivido, pero de hecho cuando entras en un equipo profesional siempre lo tienes. A mí me gustan los retos y últimamente los cumplo todos. El de ahora es hacer otra buena temporada y ascender al Zaragoza, que es lo que nos merecemos todos.

--Está muy bien hablar del ascenso, pero al equipo solo ha llegado un jugador y la temporada pasada se sufrió por la permanencia…

--Pero es que el club está en una situación delicada y hasta que no se solucione por así decirlo lo que no es deportivo pues estamos un poco a expensas, yo creo que se solucionará pronto y que podremos hacer un equipo competitivo para poder ascender.

--Obviamente, hacen falta fichajes, sobre todo arriba.

--En todos equipos hacen falta, porque además luego hay salidas. Siempre es bueno reforzar el equipo, en la delantera necesitamos gente porque ha habido jugadores que se han ido, como el Toro o Álex Alegría.

--Y el año pasado el Zaragoza sufrió mucho para hacer goles.

--Nos costó en esa faceta, está claro. La temporada la sacamos por una muy buena defensa, aunque en la anterior había un gran ataque, con Luis Suárez. Esto va por rachas y esperemos que este verano el club dé con la tecla para tener un gran goleador y poder ascender.

--¿Les genera incertidumbre ese proceso de venta? Sin habérselo preguntado lo ha dejado caer ya…

--Se puede llamar así, sí. Estamos ahora lejos de Zaragoza, pero tenemos esa incertidumbre por esa venta, aunque nos tenemos que centrar en lo deportivo, que al final lo que va a sacar el proyecto es el equipo que se está haciendo, los jugadores.

--¿Qué les transmite el club?

--La verdad es que no sé nada, sé lo que leo por la prensa, lo que se habla, pero nada más.

--Bueno, el presidente el primer día antes de empezar la pretemporada sí se dirigió a la plantilla. Algo les diría.

--Hubo una charla, que es privada, pero fueron cuatro cosas, tampoco nos dijo si se iba a vender o no el club.

--Con usted cuando subió al primer equipo estaba el valor de la polivalencia, pero ahora es fijo como central. ¿Siente que ese rol lo tiene del todo asignado?

--Está claro que ahora mismo estoy ya muy volcado en ese puesto, pero también le he dicho al míster que si me necesita en cualquier otra zona por lo que sea, bajas o sanciones, que puedo hacerlo en un momento puntual, no a lo mejor toda la temporada, como lateral, ya sea derecho o izquierdo.

--Pero ya en su DNI se puede decir que es central y solo central ¿no?

--Yo creo que me encuentro mucho más cómodo ahí, es mi mejor posición y he jugado muchos más años en ese puesto.

--Hay siete canteranos con el primer equipo que están viviendo lo que usted vivió el año pasado, aunque lo hacía con ficha del primer equipo y ellos no.

--Intento estar lo más cercano posible a ellos, les digo que estoy para lo que me necesiten, porque cuando llegas pues con los veteranos no tienes tanta confianza. Les digo que cuenten conmigo, pero sobre todo que disfruten, porque están viviendo una experiencia única y que ya no se repite. Que aprovechen la oportunidad sien do ellos mismos y si están aquí es porque tienen nivel y pueden hacerse ese hueco.

--¿Quién le llama más la atención?

--Todos tienen nivel. Pablo Cortés es muy joven, con calidad y puede mejorar mucho más, como le sucede a Ángel, Javi (Hernández) ya tiene más experiencia. Depende de lo que busques, Javi o Castillo son tíos más asentados, que ya han vivido la Tercera y han jugado muchos partidos, algo que les falta a Pablo, a Ángel o a Luis Carbonell, que tienen muchísima proyección y que espero que algún día puedan estar con nosotros.

--¿Qué mensaje le da el entrenador?

--Me dice que tenga confianza en mí mismo, que crea en mí y que vamos a hacer muy buena temporada. Es un entrenador muy cercano que te transmite mucha seguridad y fe en tus posibilidades. Cuando notas ese apoyo y esa confianza es más fácil rendir por encima de tu nivel.

--¿Cómo se imagina el ascenso?

--Se me ponen los vellos de punta. Imaginar a los zaragocistas, a mis padres, a mi familia… La alegría y la locura que habría... Quiero vivirlo y estaría superogulloso de formar parte de un ascenso, que llevamos ya la novena temporada fuera de la élite y el Zaragoza merece estar en su sitio, el que siempre ha ocupado.

--¿Con público será más fácil?

--Apenas he vivido La Romareda con afición con el primer equipo, solo ante el Mallorca en Copa, que no hubo mucha gente porque cayó un diluvio tremendo. Me apetece muchísimo sentir ese apoyo, tengo muchas ganas de vivir ese ambiente, sentirlo como aficionado ya me parecía increíble, pues imagínese jugando y notando esa fuerza. A ver si ya puede ser desde el comienzo de esta temporada, aunque no sea todo el estadio entero.

--Siempre hay ese debate, porque muchas veces se dice que el escudo y ese ambiente pesan y que a algunos jugadores les hace rendir por debajo de su nivel. ¿Usted qué opina?

--Para mí no hay dudas. No digo que no haya jugadores que sientan ese miedo a fallar, pero en mi caso pienso que ese apoyo es un empujón muy grande y que se lleva mucho mejor el lograr el objetivo contando con la grada. Para mí es un factor decisivo para el ascenso, que entren los que entren estén a muerte con nosotros y nos den ese apoyo para ganar los partidos y cumplir el deseo de todos de subir.