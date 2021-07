La salida del Federico Bikoro del Real Zaragoza está cerca de producirse, pero no lo haría desvinculado de la entidad zaragocista sino con una cesión, la cuarta desde que fichó en el 2019. El Hércules, en un interés apuntado ya en su día por este diario, ha retomado la opción con esa posibilidad de cesión y ahora mismo está cerca de cerrar la operación, si bien fuentes cercanas a la negociación aseguran que aún no están perfilados todos los detalles de la misma en la parcela económica. La desvinculación con la carta de libertad ha sido inviable por ahora por la oferta zaragocista para el jugador, que también cuenta con el interés del Real Unión, aunque ahora mismo el Hércules, un histórico en horas bajas y que está en Segunda RFEF, es el candidato claro. Bikoro, como el ariete Marcos Baselga, no viajaron a San Pedro del Pinatar y se ejercitan en la Ciudad Deportiva a la espera de acelerar sus salidas que, en el caso del delantero, sí será seguro como cedido.

El centrocampista ecuatoguineano, de 25 años, fichado en febrero del 2019 con la carta de libertad del Teruel y con contrato en vigor hasta 2023, solo ha jugado un partido de Copa, ante el Socuéllamos en su etapa zaragocista, con Víctor como técnico. En la 19-20 estuvo cedido en la segunda vuelta en el Badajoz y el curso pasado en el Numancia primero y en el Badalona después, donde sí tuvo más continuidad que en Soria. La intención del Zaragoza y de los agentes del jugador era llegar a un acuerdo de desvinculación, que hasta ahora ha sido imposible, y que tuviera la carta de libertad. En principio, el club iba a permitir que el futbolista alargara sus vacaciones a la espera de cerrar su salida y no se incorporara al trabajo de pretemporada, pero al final sí ha hecho parte de la preparación y contra el Calahorra jugó en la segunda mitad como central improvisado. Si al final, como parece, vuelve a salir cedido, regresaría en junio próximo con un año más de contrato.

Marcos Baselga, de 22 años, firmó contrato con el primer equipo en el verano pasado tras debutar en Copa ante el Nástic y en Liga en la última jornada frente a la Ponferradina. Rubricó vínculo hasta 2024 y salió cedido al Atlético Baleares, donde no tuvo el protagonismo esperado, con 20 partidos en total y dos goles. El jugador, que cuenta con el interés de clubs de Primera RFEF como el San Fernando, el Villarreal B, el Betis Deportivo o la UD Logroñés, saldrá cedido otra vez en esta temporada y queda encontrarle el mejor destino.