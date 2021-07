--¿Cómo están siendo estos días en el 'stage' en San Pedro del Pinatar?

--Bien, la verdad es que el sitio favorece para hacer una buena pretemporada y conocernos mejor como equipo, venir a un sitio especializado en este tipo de trabajo de pretemporada es positivo.

--El problema es que el equipo está aún muy por hacer. Sería más positivo todavía con una versión más cercana al de la Liga.

--Es evidente que cuando antes esté el equipo cerrado pues mejor, antes te conoces los compañeros y ajustas a los mecanismos. Sin embargo, hay que adaptarse a los que estamos ahora y a partir de ahí, lo que venga que sea para sumar y para ayudar.

--¿Les inquieta que a estas alturas solo haya llegado un refuerzo, Fran Gámez?

--No nos pone nerviosos, claro que confiamos en que lleguen más jugadores de calidad que nos ayuden a los objetivos, pero aparte de eso ahora estamos centrados en armar un buen bloque para que, lo que llegue, se añada bien a la base que hayamos logrado formar.

--¿Cómo está viviendo el proceso de venta del club?

--Como futbolista un poco al margen, la gente siempre pregunta, quiere saber y les digo que sé parecido a ellos. Me centro en el fútbol, en que esta situación de venta o no venta no nos genere ninguna incertidumbre y que se resuelva lo mejor posible para todos y poder hacer un buen equipo.

--Lo importante es que no afecte esa situación.

--La estabilidad en cualquier ámbito es buena, pero tratamos de estar al margen, solo con el deseo de que se resuelva rápido y que puedan venir nuevos compañeros que nos hagan sumar.

--Es zaragozano y zaragocista, ¿juzga necesario que haya un cambio de ese calado en la gestión, en la propiedad del club tras siete años con la Fundación?

--Han sido unos años en los que ha ha habido mala fortuna, no creo que se haya trabajado mal, pero los resultados no han llegado. El Zaragoza, por ciudad y afición, merece más de lo que está viviendo y las aspiraciones en Segunda solo pueden ser las máximas. No han acompañado los resultados con el objetivo, que hemos estado cerca varias veces y no se pudo conseguir. Ojalá ese cambio se resuelva pronto y sea lo mejor para el equipo y para la afición.

--Son ya muchos años en Segunda, sin duda

--Por eso, a veces los cambios son positivos y hay que entender que la gente puede estar ya descontenta y cansada de ver que tras tanto tiempo seguimos en cierto modo en el mismo punto. Pero es que la Segunda es tan difícil y te exige una regularidad tan grande… Con este cansancio de esas temporadas sin lograrlo pueden ser buenos esos cambios y a la gente le generan una ilusión y, si eso ocurre, va a ser bueno para el zaragocismo.

--¿Cómo afronta la temporada? Con la competencia de Chavarría y el regreso de Lasure, el lateral izquierdo tiene mucha competencia.

--Me lo tomo como algo positivo, porque donde hay competencia todos los jugadores salen reforzados y lo afronto con ilusión tras una temporada muy sufrida y desgastadora por la situación siempre tan abajo y al límite. Mi ilusión es la misma que la de todos años para lograr el único objetivo que se puede tener si ahora eres jugador del Zaragoza.

--Ese regreso de Lasure, competencia habitual para usted, tras superar ese tumor le alegrará especialmente.

--Sin ninguna duda. El fútbol cuando vienen estas cosas queda al lado, ya que cuando la sufre un compañero tan cercano la haces como propia y verlo recuperado y en la Ciudad Deportiva es una alegría enorme.

--La temporada pasada la empezó con curvas, relegado por Chavarría y con un problema de rodilla que le amenazó con el quirófano, pero acabó siendo fijo y con 35 partidos oficiales jugados...

--Terminé muy contento, en esa competencia con Chavarría supimos complementarnos, fue un año difícil, una temporada que casi sin descanso nos llegó como continuidad de lo anterior y con el objetivo del ascenso recién escapado pues eso me lastró. Pep venía con muchas ganas y al principio me ganó la partida en ese sentido, pero sabía de mis condiciones y que si trabajaba duro llegarían mis oportunidades en una Segunda que es muy larga y da para todos. En la segunda vuelta conté con muchos minutos y en momentos vitales para el club porque habría marcado mucho el futuro de la entidad si no se evitaba ese descenso.

--Ese resumen de la temporada pasada habla de sus mayores virtudes, la constancia y la regularidad.

--Es así, yo también pienso que lo son. Cuando llega alguien nuevo que parece que destaca y te quita esos minutos te puede afectar anímicamente porque al no jugar no te sientes igual de bien, pero ese compromiso con el club y mi carácter me dieron esa fuerza para continuar y estar al máximo cuando el equipo me necesitara.

"Me gustaría marcar más diferencias en ataque, ser más asistente. Hoy en día un lateral que destaque lo tiene que tener"

--¿Qué le falta por mejorar a Nieto?

--Me gustaría marcar más diferencias en ataque, ser más asistente. Hoy en día un lateral que destaque lo tiene que tener y no me he visto con ese acierto en esa faceta que creo que puedo dar. No logré dar ese número de pases de gol, me gusta subir, pero necesito ir a más en esa faceta.

--Acabó de central en la goleada ante el Leganés, algo que ya había hecho con Lucas Alcaraz en defensa de tres. Está claro que no salió bien.

--El resultado buenas sensaciones no me dejó, era un partido obviamente con muchos condicionantes, con nuestro objetivo ya logrado, pero es verdad que es una posición que no conozco, ya que aunque lo haya hecho en una defensa de tres es distinto a hacerlo con dos, requiere otras cosas. Cuando no lo tienes automatizado te cuesta, pero si el míster cuenta contigo en un puesto tienes que intentar aprovecharlo y darlo todo.

--Es su cuarta temporada en el primer equipo. Ya se sentirá un veterano.

--Me siento un jugador importante, con bastante experiencia porque he tenido la suerte de contar con bastantes minutos en estas temporadas y eso te da un poso que tengo que poner a disposición del equipo para ayudar a los más jóvenes, para dar al equipo más estabilidad, cosas que siempre suman.

--Tiene contrato hasta 2024, ¿se ve mucho tiempo en el Zaragoza?

--Yo estoy muy bien aquí, la verdad, no contaba con ser tan importante para el equipo, con tener más de 100 partidos oficiales, por tanta presencia y soy feliz. Firmé hasta ese año porque te comprometes en el club y lo que quiero es mirar solo a esta temporada y por seguir siendo feliz en el club de mi vida.

--¿Su sueño es el ascenso?

--Totalmente, mi objetivo es poner al Zaragoza donde yo lo vi de pequeño, siendo un equipo grande en Primera. A partir, soy un profesional y no sé cómo sería la situación y el proyecto una vez logrado ese ascenso, pero mi meta es solo esa, que el Zaragoza esté donde ha estado siempre y donde lo deben ver todos los chicos que se ilusionan cuando van a La Romareda.

--Habla de esa ilusión en La Romareda, que pueda haber público tras esta temporada tan atípica también es una satisfacción.

--Sin duda, los hemos echado tanto de menos… Fue una temporada en parte tan mala porque faltó ese aliento de la gente. Hay jugadores que ya llevan más de un año en el Zaragoza y aún no saben la presencia que tiene esa grada, la fuerza que te da el apoyo de La Romareda. Eso nos puede dar un punto a favor muy importante esta Liga para que logremos el objetivo.

"Le debemos una al zaragocismo, porque nosotros pasamos un mal año, pero para ellos aún tuvo que ser peor"

--¿Sienten que le deben una al zaragocismo por todo lo que ha sufrido?

--Sí, porque nosotros pasamos un mal año, pero para ellos aún tuvo que ser peor. Ahora, el deseo es que nos den ese plus para resarcirnos de una temporada tan mala y poder disfrutar cada victoria, sabiendo lo que se sufre cuando las cosas van mal, con el ánimo de lograr esa meta que todos queremos.

--Hay siete canteranos del Aragón estos días en el 'stage'. ¿Qué le parecen?

--Me identifico mucho con ellos, trato de ser abierto para ayudarles siempre, a muchos ya les conocía porque han ido subiendo a entrenar, me han gustado mucho Pablo Cortés y Ángel, los chicos nuevos que han venido, me recuerdan a cuando subí yo con 18 años. Son buenos jugadores, tienen un buen físico y futuro, ojalá les salgan bien las cosas. Deben ir despacio, haciendo las cosas bien y sin precipitarse porque con 17 años tienen todo por delante, no es necesario tener prisa a esa edad.

--La situación tan agónica del Zaragoza abre mucho la puerta estos años a la cantera, aunque después haya que traspasar a los que triunfan.

--Esa puerta para llegar al primer equipo está muy abierta y da gusto ver a tantos canteranos. Hay muchas muestras estos años de jugadores de la Ciudad Deportiva que hemos llegado y ese ejemplo les da fuerza y motivación a los que vienen por detrás.