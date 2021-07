Juan Ignacio Martínez, técnico del Zaragoza, se refirió a la actualidad del equipo tras el triunfo ante el amistoso ante el Elche y habló de Narváez y su posible salida: «Que yo sepa es jugador del Real Zaragoza. Hasta el 30 de agosto pueden cambiar cosas, es fútbol profesional y vamos a disfrutar del jugador mientras esté aquí», aseguró.

Sobre la marcha o no de Javi Ros, reconoció el entrenador que «se habló con la dirección deportiva porque salía de una lesión y se resintió a mi llegada», y ahora, agregó, «vamos a ver cómo está en la pretemporada y que el club decida».

En cuanto al duelo en sí, confesó que «acabamos tocaditos de Calahorra por el orgullo y este triunfo nos da fuerza y vitalidad para seguir creciendo y creyendo». «No nos vamos a volver locos con esta victoria, pero hemos venido a jugar con equipos de superior categoría a esta concentración y vamos a competir», agregó. Además, volvió a insistir en que cuando se cierre el mercado «vamos a tener un equipo muy competitivo, estoy convencido».

Por último, sobre Fran Gámez, el único fichaje hasta ahora y que todavía no ha debutado, explicó que «tuvo una pequeña elongación al principio de venir, pero creemos que contra el Valencia podrá jugar».

El protagonista del segundo gol blanquillo, Adrián González, se mostró contento con la victoria en el amistoso contra el Elche: «Ya se han podido ver algunas cosas de lo que el míster quiere, pero todo esto forma parte de la preparación», destacó.

En cuanto a su nivel personal, el madrileño espera tener más fortuna con los percances físicos para dar su mejor versión: «Me encuentro bien, a ver si tengo suerte con las lesiones, que el año pasado fue un desastre, y cojo ritmo y minutos para sentirme mejor», afirmó. Para finalizar, sobre su golazo contra los ilicitanos, resaltó que «me gusta estar cerca del área y espero hacer goles como lo he hecho siempre».

Francés, Carbonell y Fran Gámez no jugaron

Alejandro Francés, con un proceso gástrico con el que amaneció este sábado no pudo jugar el partido ante el Elche por precaución, dejando a Jair y a Javi Hernández como únicos centrales disponibles para ese duelo, teniendo en cuenta que Clemente no viajó por su positivo en coronavirus. Eso sí, el estado de Francés por la tarde era mucho mejor, presenció el partido en directo y no se espera que se pierda demasiado trabajo del equipo. Luis Carbonell tampoco jugó en este caso por la contusión en el nervio ciático que sufrió en el partido ante el Calahorra. Ratón, que llegó por la mañana tras su permiso, sí pudo participar en el duelo ante el conjunto ilicitano, el primero de los tres que le esperan al Zaragoza en este ‘stage’. Además, Fran Gámez tampoco debutó con la camiseta zaragocista al estar aún con una elongación muscular y Guti no pudo medirse por primera vez a su exequipo tras haber superado esta semana el covid.