El director deportivo del Real Zaragoza, Miguel Torrecilla, ha llegado este sábado a la concentración del equipo en el hotel Thalasia de San Pedro del Pinatar pasado el mediodía junto al guardameta Álvaro Ratón, que tenía permiso para incorporarse más tarde al 'stage' tras su reciente paternidad. El ejecutivo presenciará el partido ante el Elche de este sábado por la noche y volverá a Zaragoza mañana domingo para regresar a la concentración el miércoles, para el choque ante el Valencia, y ahí quedarse ya hasta el final de la misma, el 30, presenciando también el duelo ante el Atromitos de Atenas ese día.

Torrecilla, que no ha hecho declaraciones a su llegada, tiene mucho trabajo por delante, con no menos de seis fichajes por realizar y cuatro o cinco salidas en camino, una labor que desea acelerar en los próximos días y se ha mostrado confiado en ello. En ese sentido, no descarta que pueda llegar alguna incorporación a este 'stage' o darse alguna salida de los jugadores que tienen ese cartel, como Vuckic o Larra, si bien la más inminente es la de Bikoro, que ya se quedó en Zaragoza para acelerar su despedida, que apunta al Hércules, al igual que la de Baselga, ambas en forma de cesión. El director deportivo tiene previsto incorporar a un central con la prioridad de Peybernes, si bien su desvinculación del Almería sigue siendo el principal problema, un medio defensivo, dos extremos y hasta tres delanteros si Juanjo Narváez, como se espera, es traspasado. Además, también puede llegar un lateral polivalente, que pueda jugar en ambos costados, sobre todo si hay una venta de Chavarría, y un portero, en este caso por la salida de Ratón, aunque lo más probable, prácticamente seguro, es que el arquero gallego se quede.