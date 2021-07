Una de cal, otra de arena y ahora, el desempate de la pretemporada. El Real Zaragoza afronta este miércoles su tercer compromiso estival y el segundo ante un rival de Primera División a las 18.45 horas en el Pinatar Arena frente al Valencia, el que será, a priori, el adversario más difícil y con más entidad del verano junto al Getafe, rival en el Trofeo Carlos Lapetra.

El conjunto aragonés se presenta a la cita en la recta final de su stage en tierras murcianas con la moral elevada por haberse repuesto con mano de hierro al golpetazo inicial del Calahorra al vencer al Elche, también de Primera, con solvencia y una mejoría patente de las sensaciones. Ahora bien, las novedades llegan a cuentagotas, tanto que solo lo hacen desde la enfermería y no desde los despachos, donde realmente se debe dar un acelerón. Dentro de esa calma cada vez más tensa, fútbol como remedio.

Como el propio Juan Ignacio Martínez confirmó públicamente, Fran Gámez ha superado la elongación que sufrió en el segundo entrenamiento en la disciplina blanquilla y, aunque contra el Calahorra y el Elche no pudo jugar para no arriesgar, frente al Valencia se espera que tenga los primeros minutos. Es el gran aliciente, ver a la única cara nueva que ha llegado al Real Zaragoza. La posible cruz es que tanto Alberto Zapater como Haris Vuckic, con problemas físicos, no tienen segura su participación en el encuentro.

Otro motivo de peso es ver qué versión muestra el equipo aragonés ante un conjunto de enjundia como el Valencia. Un grande del fútbol español pese a encontrarse en horas bajas. Sin fichajes más allá de Gámez y con un equipo que prácticamente podría mirarse al espejo con el de hace escasos meses, el nivel del Real Zaragoza es una incógnita. Ya ha demostrado una por debajo del aprobado, el que terminó con derrota en Calahorra (2-0) y otra de notable alto, tras superar al Elche (2-0).

Mientras se esperan los refuerzos, el conjunto aragonés trata al menos de llegar lo mejor posible al inicio de Liga y de seguir empapando lo que JIM quiere del equipo. Un mal menor. Además, está el gusanillo de ver cómo siguen evolucionando los canteranos. Ángel López está siendo de los jugadores más destacados no solo de los jóvenes, sino también de toda la expedición; y Pablo Cortés va dejando destellos en cada partido. Habrá que ver si finalmente Luis Carbonell puede jugar después de haberse perdido el duelo ante el Elche y varios entrenamientos por el golpe sufrido en Calahorra y que le hizo salir en camilla.

Por su parte, el Valencia, en cierto modo, se asemeja al Real Zaragoza por su falta de fichajes. Solo han llegado el central Omar Alderete y el portero Mamardashvili, por lo que Bordalás, nuevo técnico che (y primo hermano de JIM), también tiene carencia de efectivos. Al menos, el cuadro valencianista llega a este duelo tras hacer pleno de triunfos en pretemporada después de vencer al Villarreal, Atromitos y Cartagena.