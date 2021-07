Álvaro Ratón pidió al final de temporada buscar una salida, una petición que aceptó la entidad zaragocista, para tener más minutos y no seguir a la sombra de Cristian Álvarez, pero tras disiparse varias opciones, con la del Sabadell como la más clara, su continuidad, salvo giro gigantesco, parece segura: “A mí el club no me transmitió que debía salir ni mucho menos, sino que esta es mi casa y que aquí están muy contentos conmigo y yo estoy contento de estar. En esa línea seguimos, cogidos de la mano, por lo menos hasta ahora y que así siga siendo”, aseguró el portero gallego, que ha sido padre recientemente, motivo por el que su llegada al 'stage' fue más tardía, y que aseguró que esa paternidad no ha influido en su decisión, aunque es cierto que la opción de salir al extranjero ni la ha contemplado por ese motivo. “Mi familia me apoya siempre, en este sentido la decisión no va a depender de eso", dijo tras el entrenamiento de este jueves.

El arquero, con contrato hasta 2023, estuvo a punto de marcharse al Nástic cedido en enero, pero al no pasar René Román, su sustituto, las pruebas médicas, se quedó. “Salió como posibilidad, la vimos buena con mi familia y mis agentes, pero por circunstancias no se dio y nos quedamos contentos porque estamos en una plaza muy grande y todos sabemos lo que es Zaragoza”.

Con su continuidad prácticamente segura la próxima temporada, Ratón se mostró feliz del trabajo de pretemporada en San Pedro del Pinatar, porque “estamos disfrutando en esta concentración de esos partidos de alta competición ante el Elche y el Valencia y son sensaciones positivas, por lo menos hasta ahora, pero creo que van a ser buenas también después. El equipo está funcionando y hace lo que el míster quiere, lo veo con las ideas claras, teniendo la posesión y buscando hacer el fútbol que el entrenador quiere”, aseveró

“La pretemporada del año pasado hubo que hacerla en casa y ahora se ha abierto la mano y hemos podido salir. La situación es idónea para hacer grupo y el año pasado no pudimos, eso te ayuda”, dijo el guardameta, que confía en que haya fichajes, pero que mandó un mensaje de optimismo: ”La base está, nos conocemos y desde esa base se puede crecer”.