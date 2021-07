El Real Zaragoza se muestra confiado en que esta próxima semana lleguen las vitales salidas de Haris Vuckic y Gaizka Larrazabal, que se marcharán cedidos para aligerar masa salarial en el club aragonés, que necesita que ambos, con dos años más de contrato, hagan las maletas. En el caso del esloveno tiene ofertas de Croacia, Italia, en la serie B, y de Países Bajos. En Italia ha habido interés del Pisa, si bien ya no estaría encima de la mesa, y en Holanda sería el Utrecht, mientras que la posibilidad del Legia de Varsovia polaco se ha disipado al no haber traspasado a Pekhart este club. Fuentes cercanas al ariete ratificaron a ese diario que la posibilidad para su salida está cercana, aunque también aseguraron que no está cerrada al 100%.

El delantero esloveno, que no jugó en los dos últimos amistosos en San Pedro del Pinatar, ante el Valencia y el Atromitos heleno, en teoría por unas molestias en la espalda si bien aunque hubiera estado en perfectas condiciones es muy factible, por no decir seguro, que tampoco habría participado, ya que JIM, como contó en una entrevista a este diario, tenía claro que con el discurrir de los amistosos del verano iba a dar más minutos a los jugadores con los que sabía que iba a contar más. En ese grupo no está Vuckic, al que su ficha, que este año pasa a ser de 600.000 euros ya que sube en la segunda temporada, obliga a su salida, lo mismo que su rendimiento en la pasada temporada, en la que no vio puerta. El jugador ya ha asumido su situación, que le fue comunicada al acabar la temporada pasada, y su despedida es cuestión de días.

También la de Larra debe serlo. El extremo vasco ya no participó ante el Atromitos y frente al Valencia solo tuvo el tramo final, un claro mensaje de JIM sobre su salida, que se ha acelerado en los últimos días. Tiene el interés del Tenerife y en menor medida del Mirandés y no se descarta, aunque no se ha producido todavía, la apuesta del Amorebieta y su despedida sería en forma de cesión. Un préstamo a un equipo de Primera RFEF está descartado en la práctica porque apenas asumiría parte de su ficha que en este curso, al no pagar una parte el Athletic, del que rescindió en septiembre pasado, se eleva por encima de los 350.000 euros.

Fichajes inminentes

Al acabar el partido ante el Atromitos, JIM aseguró que "a partir de la semana que viene tienen que empezar a venir nuevos jugadores. El club quería haber hecho varios fichajes hoy (por el viernes), pero se han paralizado unos días". Eso se mantiene en la entidad, si bien uno de los que estaba listo para ser anunciado era el de Peybernes, que finalmente ha puesto rumbo a Málaga, pero Torrecilla tiene al menos otro refuerzo más muy adelantado, prácticamente listo, teniendo en cuenta que este verano está siendo muy lento en los movimientos de todos los clubs y que muchas operaciones llegarán en la segunda quincena de agosto.

Con todo, el Zaragoza, que tiene que fichar no menos de seis jugadores más, con un lateral, un central, un mediocentro, uno o dos jugadores de banda y dos o tres delanteros, en función del traspaso de Juanjo Narváez, lleva un retraso considerable en la confección de su plantilla, si bien hay confianza tanto en Torrecilla como en JIM en hacer un equipo muy competitivo cuando el mercado termine el 31 de agosto.