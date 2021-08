--Segundo año en el primer equipo y segunda cesión, ahora en el Zamora tras su experiencia en el Atlético Baleares. ¿Con qué objetivo personal la afronta?

--Con la ilusión de hacerlo lo mejor posible en el Zamora, con todas las ganas de hacer una buena temporada a nivel personal y colectivo.

--La primera no salió tan redonda, jugó 20 partidos, siete de titular y dos goles en el Atlético Baleares.

--Es cierto, no acabé satisfecho, está claro. Me faltó continuidad en una temporada muy extraña y con la Liga muy corta, ya que el equipo no empezó como se presuponía para meternos en la fase para jugar los 'playoffs'. Era una plantilla muy competitiva, hecha para ascender y empecé jugando, pero al no llegar los resultados perdí protagonismo. Me lo tomo como un aprendizaje, igual que la que ahora empiezo.

--Para seguir creciendo a sus 22 años.

--Claro, ese es el objetivo, seguir madurando y acumulando experiencias para volver en mayo siendo mejor futbolista y rendir al máximo en el Zaragoza, que es mi meta.

--¿Cuando empezó la pretemporada aquí el 7 de julio ya sabía que su destino estaba en una cesión?

--Sí, por supuesto, el club fue muy claro conmigo, me lo comunicó antes de empezar la pretemporada y ya sabía que tenía que salir cedido.

"Me habría gustado ir al 'stage', jugar algún partido más y estar más tiempo para tratar de demostrar más cosas, pero es lo que hay"

--Por eso, ya ni fue al 'stage' en San Pedro del Pinatar. ¿Cómo se lo tomó?

--Me habría gustado ir, jugar algún partido más y estar más tiempo para tratar de demostrar más cosas, pero es lo que hay, el club me lo comunicó y no le doy vueltas. Claro que deseas tener más oportunidades, pero hay que aceptar estas cosas.

--El Zaragoza busca dos o tres delanteros y usted juega en esa posición.

--No pienso en eso, de verdad. Es decisión del club lo que hace con sus jugadores y yo me dedico a entrenar duro y a hacer lo que me digan. Si me dicen que hay que buscar una cesión, se mira la mejor opción para todos, ha sido el Zamora y ya está.

--Iván Azón se hizo con un hueco arriba la temporada pasada.

--Aprovechó esa oportunidad y puede ser que yo no la haya tenido. Pero no hay que ponerse en la piel de otros sino mirar lo que tiene cada uno y centrarme en que mi carrera siga progresando, hacer un buen año en Zamora y no darle más vueltas.

--Hacer un buen año y volver para triunfar.

--Es mi idea, mi objetivo, cuando vuelva el año que viene me quedarán aún dos temporadas más y quiero que mi futuro pase por hacerme un hueco en el Zaragoza. Yo entré en infantiles, en el 2011, llevo 10 años en el club y es lógico que mi deseo sea triunfar ahí.

--En unos años, además, en los que la cantera está teniendo un protagonismo claro. Algunos se quedan, otros salen, pero están subiendo muchos futbolistas.

--La situación del club es la que es y la gente de casa tiene que rendir al máximo y la cantera está para eso, para sacar jugadores que rindan en el primer equipo. Y ahora está cumpliendo a la perfección con esa labor.

"Creo que sí hay plantilla para competir bien en Segunda, ¿por qué no? Solo hay que ver los partidos y las victorias ante el Valencia y el Elche, ya que las sensaciones son buenas"

--¿Cómo está viendo al Zaragoza? De momento, muchos canteranos, solo un fichaje y sobre todo en ataque demasiado por hacer, ¿no?

--A mí me gusta lo que veo, los fichajes ya vendrán y aún queda mercado. Los que están ahora son los que importan y tienen que rendir al máximo, sean de aquí o de fuera, todos tienen que aportar para hacer un buen año después de una temporada que fue dura.

--Pero, ¿cree que con lo que hay ahora el Zaragoza está para competir en Segunda por estar arriba?

--Yo creo que sí, ¿por qué no? Solo hay que ver los partidos y las victorias ante el Valencia y el Elche, ya que las sensaciones son buenas. Es verdad que la pretemporada no tiene nada que ver con la Liga y que deben llegar fichajes, está claro, pero lo que hay en la plantilla tiene nivel y el rendimiento está siendo bueno.

--¿El objetivo en el Zamora es subir a Segunda?

--No sé si de forma tan categórica hay que decir eso, pero sí hacer un buen año y rondar la zona de arriba de la tabla.

--Y en 2022, que sea el año de Baselga en el Zaragoza.

--Me gustaría, ojalá se dé, pero para eso tengo que hacerlo muy bien este año, es lo primero y lo demás ya vendrá.