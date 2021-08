Un año y medio después, las puertas de La Romareda volverán a abrirse este miércoles para la afición zaragocista, que volverá a presenciar un partido del primer equipo del Real Zaragoza en el estadio municipal al que, sin embargo, no podrán acceder todos los seguidores que lo deseen. Porque el club, siguiendo los dictados del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, no permitirá la entrada al campo para presenciar el trofeo Ciudad de Zaragoza Memorial Carlos Lapetra a aquellos aficionados que no presenten certificado que acredite haber recibido las dos dosis de la vacuna o bien un documento que refleje haber pasado el virus y estar completamente recuperado.

De este modo, la imposición de la Administración autonómica deja fuera, de momento, a aquellos aficionados que no hayan recibido las dos dosis de la vacuna, incluso si ya han sido inoculados en una ocasión. La decisión, que ha encontrado una severa respuesta en las redes sociales, también excluye a los que no cuenten con el certificado acreditativo correspondiente aun habiendo recibido las dos inyecciones o tras haber pasado el covid. En todo caso, desde el Real Zaragoza se asegura que el club ya ha trasladado a Sanidad la idoneidad de encontrar alternativas para que esos aficionados que no podrán acceder, por ahora, al campo puedan hacerlo más adelante. De hecho, el club asegura que el diálogo con las autoridades sanitarias es «continuo» y recuerda que se va a habilitar la entrada incluso a abonados que finalmente decidan no renovar.

Comprensión

«Creo que es una medida coherente, pero quizá llega un poco pronto porque una parte importante de la población todavía no ha tenido la oportunidad de poder vacunarse o de tener la pauta completa. Me parece justo, pero precipitado», indica Daniel Álvarez, de 21 años, acerca de la imposibilidad de acceder a los vacunados con solo una dosis. «Cuando todo el mundo haya tenido la opción y tomado la decisión de vacunarse o no pues está bien. Yo podré entrar por un día al estadio, porque me pondrán la segunda dosis, pero tengo varios amigos que no. Al final es otra medida precipitada y a última hora, como todo lo que está haciendo el club últimamente», lamenta.

«No estoy vacunado todavía, pero si es por salud me los pierdo y ya está» Mateo Enrique - Abonado de 18 años

Sergio Celestino, de 15 años, se resigna a esperar. «Me vacunan con la primera dosis el 18 de agosto y la segunda el 15 de septiembre, por lo que me pierdo el trofeo Lapetra y dos partidos de Liga. Pero bueno, es lo que hay. Me parece bien y es normal porque si por algún casual alguien se contagia y lo pasa mal luego eso se puede ahorrar», una sensación compartida por Mateo Enrique, de 18. «A mí me parece bien que lo pidan. Si alguien no se quiere poner la vacuna no es problema de los demás y el covid afecta de forma diferente a alguien vacunado y a alguien que no lo esté. No estoy vacunado todavía, me voy a perder los primeros partidos, pero si es por tema de salud, se pierden y ya está».

Para presenciar el choque de este miércoles ante el Getafe, el Real Zaragoza solo autoriza la asistencia a abonados y el acceso se realizará mediante el abono digital (passbook) que se pude descargar en el área del abonado online. Además, se deberá confirmar mediante una declaración responsable de que se dispone de los certificados indicados que debe ser marcada con, al menos 24 horas de antelación al partido.

Los nacidos en 2006 y años posteriores que todavía no han entrado en el circuito de vacunaciones, podrán acceder al estadio también con el passbook, si bien en su caso si no pueden acreditar ninguna de las certificaciones, requerirán de una declaración responsable específica que deberá aportar impresa en el acceso.

Aquellas personas con dificultades para el acceso a internet, o que no dispongan de smartphone, podrán solicitar asistencia y un código eventual impreso en las oficinas del club. Los socios que no se descarguen el passbook o que no dispongan de los certificados si les son requeridos no podrán asistir al partido.