El esloveno Haris Vuckic apunta a marcharse al Rijeka, conjunto croata que disputará la previa de la Conference esta temporada. El punta, que el curso pasado llegó como una apuesta decidida y personal de Lalo Arantegui y que tiene contrato por dos temporadas más, se marchará cedido para aligerar la masa salarial del conjunto aragonés, ya que cobrará este curso 600.000 euros.

El delantero, que no consiguió anotar ningún gol y que no tuvo la confianza de Baraja, Iván Martínez y Juan Ignacio Martínez, sabe desde el principio del verano que tenía que buscar una salida. Tenía propuestas de Italia (en la Serie B) y de Países Bajos, donde cuenta con un buen cartel por su desempeño en el Twente. Aun así, apunta a jugar en Croacia, aunque no está del todo cerrada su marcha.