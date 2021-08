LaLiga y CVC, un fondo de capital riesgo, han suscrito un acuerdo que repercutirá de forma directa en las arcas de todos los clubs de Primera y Segunda División, si bien el Real Zaragoza todavía no tiene constancia todavía de qué cantidad le corresponderá. El Huesca, por tanto, también se verá beneficiado. La patronal ha acordado vender el 10% de su negocio a CVC por 2.700 millones, de los cuales el 90% (2.430 millones) irá a parar directamente a los clubs de las dos categorías profesionales, que recibirán una inyección directa de dinero que permitirá paliar los efectos negativos de la pandemia. Además, 100 millones serán para el fútbol femenino, semiprofesional y aficionado, que será repartido a través del Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de Fútbol.

De todos modos, LaLiga no desea que ese dinero se destine únicamente a la mejora de las plantillas deportivas. Es decir, a fichajes. Sí que permitirá aliviar los problemas de inscripción de futbolistas de varios clubs, pero se deberá destinar a “estrategia deportiva, infraestructura, desarrollo internacional, desarrollo de marca y producto, estrategia de comunicación, plan de innovación, tecnología y datos y plan de desarrollo de contenidos en plataformas digitales y redes sociales”, según explica LaLiga. En concreto, para aumentar el límite salarial y mejorar la plantilla se destinará un 15% y el mayor porcentaje, un 70%, a inversión en infraestructuras y otra parte importante para mitigar las pérdidas ocasionadas por el covid-19.

En cuanto a cómo se producirá el reparto, todavía no está definido, pero se cree que se seguirán procedimientos similares a los correspondientes a los derechos de televisión. Y si bien todavía no hay cifras claras, algunos medios de comunicación adelantan que la inyección para el Barcelona y Real Madrid rondaría los 275 millones y en clubs como el Real Betis, entre 95 y 100 millones, por ejemplo.

Según explicó la patronal, se creará una nueva sociedad “a la que LaLiga aportará todos sus negocios, filiales y joint ventures y en la que CVC tendrá una participación minoritaria del aproximadamente 10% del capital. Adicionalmente CVC aporta fondos a LaLiga a través de una cuenta en participación, un acuerdo a largo plazo que alinea los intereses de LaLiga, los clubssy CVC. LaLiga mantendrá intactas de esta nueva sociedad sus competencias deportivas y de organización y de gestión de la comercialización de los derechos audiovisuales”.

De todos modos, el acuerdo todavía debe ser ratificado por los 42 clubs de LaLiga en la comisión delegada que tendrá lugar esta tarde y tendrá que ser aprobado por unanimidad. Aun así, parece que saldrá adelante sin oposición, algo que no sucedió precisamente con CVC en la Serie A, donde hubo oposición de algunos clubs que paralizaron el acuerdo.

Además, otro aspecto importante es que, para LaLiga, no hay riesgo, ya que lo asume CVC, por lo que a los clubs no les afectará en caso de que el plan no salga como se prevé. Al tener participación, el fondo de capital riesgo recibirá una parte de los beneficios, que pueden ser superiores en porcentaje a lo invertido o no. La intención de LaLiga es crecer económicamente y equipararse a la Premier League, por lo que CVC ha visto una oportunidad.

Con este acuerdo, LaLiga pretende sortear de forma definitiva la crisis originada por la pandemia y aliviar las arcas de los clubs después de que el público no accediera a los estadios en toda la temporada y la bajada de la cifra de negocio.

Por último, no es la primera inversión que CVC realiza en el mundo del deporte. Tuvo participación en los Mundiales de Fórmula 1 y MotoGP, posee el 14.3% del Seis Naciones de rugby, tiene la intención de entrar en el mundo del tenis y también una pequeña participación en los San Antonio Spurs de la NBA.