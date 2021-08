Ya no hay dudas con Javi Ros. Hasta el pasado miércoles, JIM no había expresado en público que no cuenta, aunque el club ya se lo trasladó hace dos meses. El técnico apelaba al rendimiento y las prestaciones mostradas por el centrocampista durante la pretemporada antes de tomar una decisión definitiva, pero todo quedó claro en el Trofeo Ciudad de Zaragoza Memorial Carlos Lapetra ya que Ros fue el único integrante disponible de la primera plantilla, junto a los descartados Larra y Vuckic, que no jugó un solo minuto. Nada.

El mensaje del técnico fue diáfano. Ros, que fue el primero en salir a calentar apenas comenzada la segunda parte del partido ante el Getafe, se quedó sin jugar. «Podía haber salido por Eguaras, que estaba muy cansado, pero no lo he considerado», dijo JIM al término del choque. Alto y claro. Solo otros tres componentes del banquillo, Castillo, Javi Hernández y Acín, el tercer portero, tampoco jugaron un solo minuto. Vuckic y Larra, que se irán cedidos en las próximas horas, ni siquiera fueron convocados.

Pero Javi Ros continúa empeñado en quedarse en el Real Zaragoza. El navarro, que tiene contrato hasta el 2023, recibe ahora un claro mensaje del club con la intención de que el mediocentro cambie de opinión y se percate de que no tiene sitio y no jugará. De momento, el futbolista mantiene su intención de seguir a expensas de que la última decisión de JIM y el recado lanzado desde el club le hagan recapacitar. El Burgos, recién ascendido a Segunda División, está interesado en hacerse con sus servicios.

El navarro, en todo caso, se siente capaz de volver a dar un buen rendimiento una vez que ha mejorado de esas molestias en la rodilla derecha. El jugador fue operado de una rotura en el menisco externo por el doctor Leyes en febrero del 2020 con afectación del cartílago. Llegó a tiempo de jugar los playoffs del curso 19-20, ante el Elche, y comenzó la temporada contando para Baraja y para Iván Martínez.

Su último partido fue en Copa ante el Lugo, en el estreno de Juan Ignacio Martínez, y el técnico, los servicios médicos y el propio futbolista decidieron parar para que hiciera un plan específico tras jugar 16 partidos oficiales en este curso recién acabado, siendo titular en 10, y hacerlo en todo momento con molestias en la rodilla. Trabajó al margen del grupo hasta finales de abril y, como estaba previsto, no llegó a disputar un minuto en el final de la temporada, aunque sí fue citado ante el Leganés en el epílogo liguero. El jugador ya no tiene molestias y cree que puede rendir en la que sería su séptima temporada en el Zaragoza.